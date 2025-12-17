Nākamgad gaidāmas būtiskas izmaiņas sociālajā jomā - pieaugs minimālā alga, pabalsti un pensijas
No 2026. gada 1. janvāra Latvijā stāsies spēkā būtiskas izmaiņas sociālajā jomā, kas ietver minimālās algas celšanu, kā arī dažādu pabalstu un atlīdzību palielināšanu, informēja Labklājības ministrijā.
Minimālā alga un ģimeņu atbalsts
Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros no jaunā gada pieaugs līdz 780 eiro.
Būtiski palielināsies valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem. Vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts pieaugs no pašreizējiem 421,17 eiro līdz 600 eiro. Bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz pusotra gada vecumam turpmāk būs 298 eiro mēnesī (iepriekš – 171 eiro), un to pārskatīs ik pēc diviem gadiem. No paaugstinātā pabalsta apmēra tiks veiktas arī sociālās iemaksas pensiju, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai.
Turpmāk ģimenes valsts pabalstu izmaksās arī par bērniem vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kuri studē koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē (iepriekš – tikai vispārējās vai profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem).
Atbalsts aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm
Palielināsies pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu: par bērnu līdz 6 gadiem tas būs 390 eiro (iepriekš – 215 eiro), bet par bērnu vecumā no 7 līdz 17 gadiem – 468 eiro (iepriekš – 258 eiro). Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu pieaugs no 54,07 eiro līdz 298 eiro mēnesī, un to pārskatīs ik pēc diviem gadiem.
Adopcijas pabalsts par bērnu līdz 6 gadiem būs 195 eiro (iepriekš – 107,5 eiro), bet par bērnu vecumā no 7 līdz 17 gadiem – 234 eiro (iepriekš – 129 eiro). Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi neatkarīgi no vecuma noteikta 70% apmērā no valstī vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas jeb 1041 eiro (līdz šim minimālais apmērs bija 171 eiro). Vienreizējā atlīdzība par bērna adopciju pieaugs no 1422,87 eiro līdz 2433 eiro.
Audžuģimenēm atlīdzība par pienākumu pildīšanu būs 298 eiro mēnesī (iepriekš – 171 eiro par vienu bērnu), saglabājot koeficientus par vairāku bērnu aprūpi un ieviešot jaunus par lielāku bērnu skaitu. Specializētajām audžuģimenēm atalgojums noteikts 1560 eiro mēnesī. Tāpat pakāpeniski tiks ieviesti jauni atbalsta pakalpojumi, tostarp "atelpas brīdis" un apdrošināšana.
Līdz ar uztura pabalsta minimālā apmēra palielināšanu audžuģimenēs (390 eiro par bērnu līdz 6 gadiem, 468 eiro – no 7 gadiem), pieaugs valsts kompensācija pašvaldībām: par bērniem līdz 7 gadiem tā palielināsies no 53 eiro uz 225 eiro, bet no 7 gadiem – no 64 eiro uz 270 eiro.
Vecāku un paternitātes pabalsti
Līdz 2026. gada beigām pagarināta norma par vecāku pabalsta izmaksu strādājošiem vecākiem 75% apmērā. Mainīta kārtība atbalstam priekšlaikus dzimušo bērnu vecākiem – vecāku pabalsta periodā ieskaitīs tikai dzemdību atvaļinājumu, nevis visu maternitātes periodu, tādējādi pagarinot pabalsta saņemšanas laiku.
Paternitātes pabalstu piešķirs par 10 darba dienām par katru no vienās dzemdībās dzimušiem diviem vai vairāk bērniem. Analogs nosacījums būs spēkā arī adoptējot divus vai vairāk bērnus vienlaikus.
No 2026. gada 1. jūlija stāsies spēkā jauns kritērijs vecāku pabalsta saņemšanai – to piešķirs tikai par bērnu, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kura statuss Fizisko personu reģistrā ir aktīvs.
Sociālās iemaksas un pensiju izmaiņas
Tiks paplašināts sociāli apdrošināto personu loks. Par nestrādājošiem aizbildņiem valsts veiks iemaksas no 171 eiro (iepriekš – 71,14 eiro), bet par nestrādājošiem vecākiem, kas saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu – no 413,43 eiro mēnesī.
Turpināsies piemaksu atjaunošana par darba stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām. 2026. gadā tās piešķirs personām, kuras pensijā devās 2018., 2019. un 2020. gadā.
No 2026. gada 1. aprīļa tiks ieviests ikgadējs automātisks pensiju pārrēķins.
Minimālie ienākumi un atbalsts personām ar invaliditāti
Palielināsies valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar III invaliditātes grupu tas būs 187 eiro (iepriekš – 166 eiro). Cilvēkiem ar III invaliditātes grupu no bērnības pabalsts būs 213 eiro (iepriekš – 189 eiro).
Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze pieaugs no 189 eiro līdz 213 eiro, bet cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības – no 226 eiro līdz 255 eiro. Tāpat palielināsies minimālās invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas bāzes (līdz 213 eiro, personām ar invaliditāti no bērnības – 255 eiro).
Garantēto minimālo ienākumu (GMI) slieksnis pirmajai personai mājsaimniecībā būs 187 eiro (iepriekš – 166 eiro), pārējām – 131 eiro. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai personai būs 425 eiro (iepriekš – 377 eiro), pārējām – 298 eiro. Maznodrošinātas mājsaimniecības maksimālais ienākumu slieksnis pirmajai personai pieaugs līdz 680 eiro, pārējām – 476 eiro.
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un viņu ģimenēm būs 187 eiro (iepriekš – 166 eiro).
Asistentu pakalpojumi un atbalsts bāreņiem
Cilvēku ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzība 2026. gadā nevienu mēnesi nebūs zemāka par valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi. Februārī tā būs ne mazāka kā 6,03 eiro stundā, novembrī – ne mazāka kā 5,77 eiro stundā, bet pārējos mēnešos saglabāsies 5,72 eiro apmērā.
Pieaugs atbalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem. Pabalsts ikmēneša izdevumiem būs 187 eiro (jaunietim ar invaliditāti – 255 eiro). Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai būs 340 eiro (jaunietim ar invaliditāti – 510 eiro), bet pabalsts sadzīves priekšmetu iegādei – 1445 eiro.