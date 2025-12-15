Ogres valdošās koalīcijas deputāti neplāno atbalstīt opozīcijas priekšlikumu gāzt Helmani
Ogres novada valdošās koalīcijas deputāti neplāno atbalstīt opozīcijas priekšlikumu no amata atbrīvot novada mēru Egilu Helmani (NA), apliecināja Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA).
Krauja atzina, ka ar visiem koalīcijas deputātiem par opozīcijas priekšlikumu neesot runājis, taču viņš ir pārliecināts, ka kolēģiem neesot nodoma atbalstīt opozīcijas pieprasījumu.
Krauja informēja, ka opozīcijas priekšlikums par Helmaņa atbrīvošanu no amata tiks izskatīts 18. decembra domes sēdē.
Opozīcija pārmet, ka Helmanim atalgojumā par novembri ir izmaksāti vairāk nekā 4000 eiro un viņiem neesot saprotams, par kādu amata pienākumu pildīšanu šī prēmija ir izmaksāta, ja mērs faktiski nepilda pienākumus. Krauja paziņoja, ka Helmanim tikusi naudas balva, kuru reizi gadā saņem pašvaldības administrācijas darbinieki. Viņš precīzi nezinot, kā tā tiek rēķināta, taču šādas naudas balvas saņēmuši teju visi darbinieki, ne tikai Helmanis.
Kraujam neesot zināms, kad Helmanim ārsts atļaus sākt pildīt darba pienākums. Domes priekšsēdētāja vietnieks ir pārliecināts, ka, atsākot pildīt darba pienākumus, Helmanis aizpildīs pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu un iesniegs to Valsts drošības dienestam.
Kā vēstīts, deviņi Ogres novada pašvaldības opozīcijā strādājošie deputāti iesnieguši lēmumprojektu par mēra Egila Helmaņa (NA) atbrīvošanu no amata.
Domē ir 23 deputāti, bet mēra atsaukšanu pieprasījuši deviņi - partijas "Jaunā vienotība" deputāti Dace Kļaviņa, Jānis Siliņš, kustības "Par!" un Jaunās konservatīvās partijas kopīgā saraksta deputāti Santa Ločmele, Uldis Skudra, Kārlis Avotiņš, kā arī Latvijas reģionu apvienības deputāti Rūdolfs Kudļa, Matīss Mežaks, Kārlis Ansons un Mariss Martinsons.
Opozīcijas deputāti norāda, ka kopš ievēlēšanas domes priekšsēdētāja amatā Helmanis amata pienākumus ir pildījis mazāk nekā vienu mēnesi. Pēc šī gada 18. jūlija viņš atradies prombūtnē - vispirms izmantojot kompensējošo atpūtu pēc komandējuma, pēc tam atvaļinājumā, bet kopš 25. augusta - darbnespējā.
Vienlaikus pieprasījuma autori apgalvo, ka Helmanim atalgojumā par novembri ir izmaksāti vairāk nekā 4000 eiro un viņiem neesot saprotams, par kādu amata pienākumu pildīšanu šī prēmija ir izmaksāta, ja mērs faktiski nepilda pienākumus.
"Piecu mēnešu laikā dome ilgstoši darbojusies bez pilnvērtīga priekšsēdētāja. Šajā periodā Ogres novada pašvaldību vada tikai viens domes priekšsēdētāja vietnieks, kuram nav aizvietotāja," norāda deputāte Kļaviņa, piebilstot, ka likums paredz mehānismus, kas nodrošina nepārtrauktu domes un tās vadības darbu arī gadījumos, kad amatpersonas ilgstoši nespēj pildīt savus pienākumus.
Deputāte Ločmele arī piebilst, ka pašvaldībā gausi norit darbs pie nākamā gada budžeta veidošanas, un ar to saistīti jautājumi novada domes komitejās vēl nav skatīti. "Domes priekšsēdētāja neiesaistīšanās un atklāta amata pienākumu nepildīšana rada bažas, ka budžeta veidošanas process nenotiek atklātā un caurspīdīgā domes darbā, neiesaistot domes deputātus un iedzīvotājus," pauž Ločmele.
Savukārt deputāts Kudļa atgādina, ka Helmanis nav noteiktajā termiņā pieteicies speciālās atļaujas saņemšanai darbam ar valsts noslēpumu. "Tas rada nopietnas bažas, ka pēc iedzīvotāju skaita lielākā Latvijas novada augstākajai politiskajai vadībai faktiski nav pilnvērtīgu iespēju strādāt ar ierobežotas pieejamības informāciju. Šāda bezatbildība apdraud iespēju savlaicīgi rīkoties un aizsargāt Ogres novada iedzīvotāju intereses un drošību, īpaši krīzes situācijās," uzskata deputāts.