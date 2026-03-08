Pasaulē
Šodien 07:56
No alus līdz raķešu degvielai: pārsteidzošākie sieviešu izgudrojumi
Katru gadu 8. martā svinam Starptautisko sieviešu dienu, kuras jēga slēpjas dziļāk par tulpēm un jaukiem apsveikumiem – šī diena ir atgādinājums, ka sievietes gadsimtiem ilgi devušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības, zinātnes un tehnoloģiju attīstībā, vēsta kanāls “National Geographic”.
Logu tīrāmās slotiņas un brauciens tramvajā
1900. gadu sākumā, braucot tramvajā pa sniegoto Ņujorku, Mērija Andersone (1866–1953) pamanīja, ka, lai sliktos laikapstākļos transportlīdzekļu vadītāji varētu saskatīt ceļu, viņiem nākas atvērt logu vai arī apstāties. Viņai radās ideja par logu tīrāmo slotiņu, ko varētu vadīt no transportlīdzekļa iekšpuses. 1903. gadā Andersone ieguva patentu – viņas izgudrojums kļuva par pirmo efektīvo risinājumu vējstikla tīrīšanai braukšanas laikā.
Auto industrijai attīstoties, 1922. gadā autoražotājs “Cadillac” saviem automobiļiem sāka to uzstādīt kā standarta aprīkojumu.