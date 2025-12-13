FOTO: Krimuldā novērota reta dabas parādība - "ledus mati"
Sestdien, 13.decembrī, pārgājiena laikā Gaujas Nacionālā parka teritorijā Krimuldā novērota un fotogrāfijās fiksēta vizuāli iespaidīga un relatīvi reta dabas parādība – tā dēvētie "ledus mati".
Kā liecina aculiecinieces uzņemtie attēli, uz meža zemsedzē esošiem kritušiem koku zariem izveidojušās smalkas, baltas ledus struktūras, kas vizuāli atgādina zīdainus matiņus vai vati. Šī dabas parādība veidojas uz trupējošas koksnes.
Fiksēta reta dabas parādība – tā dēvētie "ledus mati"
Pārgājiena laikā Gaujas Nacionālā parka teritorijā Krimuldā novērota un fotogrāfijās fiksēta vizuāli iespaidīga un relatīvi reta dabas parādība – tā ...
Speciālisti skaidro, ka "ledus matu" veidošanās process ir unikāla fizikāla un bioloģiska mijiedarbība. Tā parasti novērojama decembrī un janvārī, kad gaisa temperatūra ir nelielos mīnusos – no 0 līdz mīnus 5 grādiem pēc Celsija – un mežā valda augsts gaisa mitrums.
Procesa gaitā ūdens no koksnes porām tiek izspiests ārā, kur tas sasalst ļoti plānās ledus šķiedrās. Būtiska loma šīs struktūras tapšanā ir specifiskai sēnei Exidiopsis effusa, kas stabilizē smalkos ledus veidojumus, neļaujot tiem pārkristalizēties.
Izveidojušies ledus pavedieni ir mikroskopiski smalki – to biezums sasniedz vien 0,01 līdz 0,02 milimetrus. Raksturīgi, ka šie "matiņi" nesalīp kopā, bet saglabājas kā atsevišķas, zīdainas struktūras. Tomēr parādība ir īslaicīga un trausla – tā parasti izzūd, uzspīdot saulei vai mainoties gaisa temperatūrai.
Latvijas klimatiskie apstākļi ziemas sākumā, kad mijas atkušņi ar nelielu salu, ir piemēroti šī retā dabas fenomena novērošanai.