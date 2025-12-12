Liepājā godināti konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2025” laureāti
12. decembrī konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2025” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2025 – Liepājā tika sumināti trīspadsmit laureāti septiņās kategorijās no visas Latvijas.
Par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā tika izteikta atzinība pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, jauniešu domēm, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni. Kā ierasts konkursa laureātiem tika pasniegta īpaša balva – supervaronis, kas apliecina laureātu drosmi un profesionalitāti, veicot darbu ar jaunatni un uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā.
Apbalvošanas ceremoniju atklāja izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde, kura pateicās Liepājas pašvaldībai – Latvijas Jauniešu galvaspilsētai 2025 – par nozīmīgo ieguldījumu gan jauniešu līdzdalības stiprināšanā, gan jauniešu iniciatīvu stiprināšanā, iedvesmojot viņus lauzt ierastos stereotipus: “Mums tiešām ir lieliska iespēja veidot kopā labāku jaunatnes politiku – tādu, kurā jaunietis nav “pēdējā rindkopā” vai “pielikumā”, bet centrā, un kur darba kvalitāte nav atkarīga no nejaušībām, bet no pārdomātas sistēmas un profesionāļiem, kuri saņem atbalstu un uzticēšanos.”
Ministre arī pateicās jomas darbiniekiem par ieguldījumu un sniegto atgriezenisko saiti, vienlaikus iezīmējot darbības virzienu nākotnē – ciešāku sadarbību starp skolām, jaunatnes jomu un pašvaldībām. Tāpat ministre akcentēja šogad paveikto jaunatnes jomā – gan darbu pie jaunatnes darbinieku profesionalizācijas, gan jauniešu līdzdalības veicināšanas un darba ar jaunatni stiprināšanas pašvaldībās. Ar uzrunu pasākuma dalībniekus pagodināja arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Džeriņš.
• Nominācijā “Labākais starts” tika izvirzītas organizācijas un personas, kuras uzsākušas sekmīgu darbu ar jaunatni pēdējo divu gadu laikā. Par uzvarētāju personu nominācijā tika atzīta Ķekavas novada Jaunatnes lietu speciāliste Agnese Lāne, savukārt organizāciju kategorijā laurus plūca biedrība “Ārpus burbuļa” no Jelgavas.
• Nominācijā “Straujākais lēciens” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras guvušas straujus panākumus darbā ar jaunatni un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem. Par uzvarētāju tika atzīta jauniešu biedrība “Miromida” un Jēkabpils novada pašvaldība.
• Nominācijā “Līdzdalības stiprinātājs” tika izvirzītas pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, jauniešu domes, kuras būtiski veicinājušas jauniešu līdzdalību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem. Par uzvarētāju pašvaldību nominācija tika atzīta Jelgavas novada pašvaldība, organizāciju nominācijā par uzvarētāju tika atzīta biedrība “Laiks Jauniešiem” un jauniešu domju nominācijā par uzvarētāju tika atzīta Salaspils novada Jauniešu dome.
• Nominācijā “Veiksmīgākais projekts” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras īstenojušas projektus, kas nesuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Par uzvarētāju tika atzīts Jelgavas novada pašvaldības projekts “Mentora tīkla izveide kā ilgtermiņa atbalsta sistēma jauniešiem Jelgavas novadā”.
• Nominācijā “Viedais atbalsts” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras īstenojušas digitālā darba ar jaunatni aktivitātes. Par uzvarētāju tika atzīta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība.
• “Jauniešiem draudzīga vide” tika izvirzīti darbīgi jauniešu centri un telpas jauniešiem, kurās ir pieejama jauniešiem iekļaujoša, droša un draudzīga vide. Par uzvarētāju tika atzīts Augšdaugavas novada pašvaldības Vaboles jaunatnes attīstības centrs.
• “Iedvesmas dzirksts” tika izvirzītas personas, kuras iedvesmojušas jauniešus un veicinājušas darba ar jaunatni attīstību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem. Par uzvarētājiem tika atzīti – Agnese Krauklīte no Jelgavas novada pašvaldības, Sangrita Upeniece no V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes un Kristīna Kastronovo no biedrības “Miromida”.
Izglītības un zinātnes ministrija pateicas visiem konkursantiem un ikvienam jaunatnes jomā iesaistītajam par nozīmīgo ieguldījumu darbā ar jaunatni un novēl panākumus jaunatnes jomā jaunajā gadā.