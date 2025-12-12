Pret mobilo sakaru operatoru ierosina administratīvo lietu par maksas pakalpojuma automātisku pieslēgšanu bez klienta piekrišanas
Ņemot vērā novembrī saņemtās sūdzības, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir ierosinājis administratīvo lietu pret SIA “BITE Latvija” par “Bite Pamatkomplekts” automātisku pieslēgšanu.
Novembra nogalē daudzi patērētāji sāka celt trauksmi par SIA “BITE Latvija” īstenoto komercpraksi, klientiem automātiski pieslēdzot papildpakalpojumu kopumu, kas nav elektronisko sakaru pakalpojums − “Bite Pamatkomplekts”. PTAC turpina saņemt ievērojamu skaitu iesniegumu un konsultāciju pieprasījumu.
PTAC ir ierosinājis administratīvo lietu pret SIA “BITE Latvija” un aktīvi komunicē ar pakalpojuma sniedzēju, gan pieprasot rakstveida paskaidrojumus un vērtējot tos, gan tiekoties ar SIA “BITE Latvija” pārstāvjiem.
PTAC atgādina, ka Elektronisko sakaru likums nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs drīkst palielināt ikmēneša maksu par internetu, telefonu vai citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem. Tomēr pakalpojumu sniedzējs nedrīkst pieslēgt papildu pakalpojumus, kas nav elektronisko sakaru pakalpojumi bez klienta aktīvi izteiktas piekrišanas.
PTAC aicina patērētājus, kuri nepiekrīt izteiktajam piedāvājumam, bet vēlas turpināt līgumattiecības, rakstveidā vērsties pie SIA “BITE Latvija”, informējot par iebildumiem un pieprasot līguma izpildi atbilstoši iepriekš noslēgtajiem līguma noteikumiem.
"Ja Jums tiek piedāvāts jauns piedāvājums, aicinām rūpīgi izvērtēt, vai tas atbilst Jūsu interesēm, " norāda PTAC pārstāve Sanita Gertmane.
Viņa aicina sekot līdzi jaunākajai informācijai iestādes mājaslapā un sociālo mediju kontos nākamās nedēļas sākumā.
"Šobrīd sarunās panākta vienošanās, ka SIA “BITE Latvija” nākamās nedēļas sākumā sniegs PTAC savu galīgo atbildi. Pēc tās saņemšanas PTAC informēs patērētājus par turpmāko iestādes rīcību," atklāj PTAC pārstāve.
Jau ziņots, ka novembrī PTAC sāka izvērtēt informācijas par "Bite Latvija" rīcību, automātiski pieslēdzot papildu pakalpojumus bez patērētāju piekrišanas.
"Bite Latvija" kopienas vadītāja un darba devēja tēla vadītāja Una Ahuna-Ozola novembrī norādīja, ka līdz šim brīdim "Bite Latvija" nav saņēmusi no PTAC oficiālu pieprasījumu, kurā iestāde lūgtu skaidrot "Bite pamatkomplekta" būtību. Publiski izskanējušais PTAC apgalvojums esot sākotnējais viedoklis, kam "Bite Latvija" nepiekrīt.
Viņa min, ka "Bite pamatkomplekts", ko "Bite Latvija" ievieš no 2026. gada 1. janvāra, ir administrēšanas un apkalpošanas pakalpojumu kopums, kas apvieno vairākus pakalpojumus klientu ērtībai, noņemot daudzas atsevišķas maksas un nodrošinot paredzamu cenu - 1,98 eiro mēnesī. Komplektā ietilpstot krāpniecisko zvanu bloķēšana, SIM kartes maiņa, līgumu pārreģistrēšana, zvani uz klientu centru un tehniskā palīdzība, optiskā interneta adreses maiņa, pakalpojuma slēgšana uz laiku un citi pakalpojumi, kas iepriekš atsevišķi esot varējuši izmaksāt līdz pat 25 eiro.
"Bite Latvija" pagājušajā gadā strādāja ar 183,75 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,5% vairāk nekā 2023. gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 1% un bija 33,712 miljoni eiro.
Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Bite group", kas pieder globālam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam "Providence Equity Partners".