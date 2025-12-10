Liepājniekus aicina sniegt viedokli par depozīta glāžu sistēmas ieviešanu
Liepājas pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties anonīmā aptaujā par depozīta glāžu jeb atkārtoti lietojamu dzērienu trauku sistēmas ieviešanu Jūrmalas parkā un pludmalē, lai mazinātu atkritumu apjomu un uzlabotu vides kvalitāti. Aptaujas rezultāti palīdzēs izvērtēt labāko ieviešanas modeli pasākumos un ēdināšanas vietās, tostarp pludmales kafejnīcās.
Liepājas pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par Jūrmalas parka un pludmales tīrības uzlabošanu, kas saistīta ar vienu no iespējamiem risinājumiem – depozīta glāžu jeb atkārtoti lietojamu dzērienu trauku sistēmas ieviešanu parka un pludmales teritorijā pasākumu laikā un ēdināšanas vietās.
Pētījuma mērķis ir uzzināt sabiedrības viedokli par depozīta glāžu sistēmas ieviešanu un izvērtēt, kā atkārtoti lietojamu glāžu izmantošana publiskajos pasākumos un ēdināšanas vietās Liepājā varētu palīdzēt samazināt atkritumu daudzumu un uzlabot vides kvalitāti vienā no iecienītākajām pilsētas atpūtas zonām.
Tostarp būtiska sadaļa ir saistīta ar depozīta glāžu sistēmas ieviešanu pludmales kafejnīcās. Šobrīd tā nav kā obligāta prasība (pāriet uz atkārtoti lietojamiem dzērienu traukiem), tomēr pašvaldībai ir būtiski saprast, ko par to saka sabiedrība. Pētījuma rezultātā plānots apskatīt dažādus risinājuma modeļus, izvērtējot, kurš no tiem būtu vislabākais ieviešanai no vides, ekonomikas un sociālā aspekta.
Iedzīvotāji aicināti aizpildīt aptauju tiešsaistē. Tā ir anonīma un aizņems 3–10 minūtes.
Ikviens iedzīvotāja viedoklis ir nozīmīgs. Tas sniegs būtisku ieguldījumu lēmumu pieņemšanā un palīdzēs izstrādāt efektīvus risinājumus atkritumu piegružojuma mazināšanai, nodrošinot tīrāku, sakoptāku un ilgtspējīgāku piekrasti ikvienam apmeklētājam.
Liepājas pašvaldība līdz šim vairākos pasākumos jau ir veiksmīgi ieviesusi dzērienu glāžu depozīta sistēmu. Bet saistībā ar to, ka atkritumu monitoringa dati liecina, ka pludmales piekraste joprojām ir viena no visvairāk piesārņotajām Latvijā, plānots depozīta sistēmu paplašināt, iesaistot arī komersantus, kuru pakalpojums saistīts ar ēdināšanu un dzērienu pasniegšanu.
Lai nodrošinātu pludmales apmeklētājiem drošu, tīru un patīkamu vidi, no 2025. gada 21. oktobra stājušies spēkā grozījumi Liepājas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības pludmales un peldvietu izmantošanu”. Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība mudina uzņēmējus, kas darbojas pludmalē, savā darbā ieviest daudzreiz lietojamu glāžu sistēmu un pārdot dzērienus atkārtoti lietojamās glāzēs, tādējādi samazinot piesārņojumu pludmalē, kas, neraugoties uz regulāru pludmales kopšanu, joprojām ir viena no visvairāk piesārņotajām Latvijā.
Aptauju Liepājas valstspilsētas pašvaldības īstenotā projekta “Change(K)now” ietvaros veic SIA “Smartgreen” un SIA “Oxford Research Baltics”, nodrošinot profesionālu datu ieguvi un analīzi.