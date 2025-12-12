"Mūs spiež maksāt par to, ko negribam!" Cilvēki sašutuši - atteikties no jaunā pakalpojuma teju neiespējami; uzņēmums skaidro, ka tas ieviests klientu ērtībai
Daudzi mobilo sakaru operatora “Bite” klienti pēdējās nedēļās pauduši neapmierinātību, ka no 2026. gada 1. janvāra viņiem automātiski tiks pieslēgts jauns pakalpojums – “Bites pamatkomplekts”. Lai gan mēneša maksa ir tikai 1,98 eiro, klientu sašutumu izraisījis fakts, ka no šī pakalpojuma nav iespējams atteikties. Tikmēr uzņēmums skaidro, ka šis komplekts radīts klientu ērtībai, apvienojot tajā vairākus pakalpojumus, par kuriem iepriekš bija jāmaksā atsevišķi.
"Bite Latvija" kopienas vadītāja un darba devēja tēla vadītāja Una Ahuna-Ozola portālam Jauns.lv norāda, ka "Bites pamatkomplekts", ko "Bite Latvija" ievieš no 2026. gada 1. janvāra, ir administrēšanas un apkalpošanas pakalpojumu kopums, kas apvieno vairākus pakalpojumus klientu ērtībai, noņemot daudzas atsevišķas maksas un nodrošinot paredzamu cenu – 1,98 eiro mēnesī.
Uzņēmuma pārstāve atgādina, ka komplektā ietilpst ne tikai krāpniecisko zvanu bloķēšana, bet, piemēram, arī SIM kartes maiņa, līgumu pārreģistrēšana, zvani uz klientu centru un tehniskā palīdzība, optiskā interneta adreses maiņa, pakalpojuma slēgšana uz laiku un citi pakalpojumi, kas iepriekš atsevišķi esot varējuši izmaksāt līdz pat 25 eiro.
Maksā, vai ej prom!
Tikmēr iedzīvotāji, lai gan summa – teju divi eiro – par šo pakalpojumu nav astronomiska, ir sašutuši, ka viņiem netiekot dota iespēja no tā atteikties, ja viņi to nevēlas. Kāda šī mobilo sakaru operatora kliente Dace portālam Jauns.lv šo situāciju raksturoja kā "cīņu ar daudzgalvaino pūķi". Viņa stāsta, ka mēģinājusi atteikties no šī pakalpojuma, zvanot uz "Bites" klientu atbalsta centru. Tur viņai paskaidrots, ka no "Bites pamatkomplekta" atteikties nav iespējams. Ja klientu šis piedāvājums neapmierinot, tad vienīgā iespēja esot pilnībā atteikties no visiem operatora pakalpojumiem. "Sanāk, ka mūs spiež maksāt par pakalpojumu, kuru negribam!" sašutusi ir kliente.
Taču, ja klients uzstāj, ka nevēlas pilnībā atteikties no uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, centra darbiniece, izvērtējot konkrētā klienta vēsturi, piedāvā alternatīvu risinājumu. "Tomēr šī pretimnākšana slēpj jaunas finansiālas saistības," atklāj sieviete. Piemēram, viņai kā viens no risinājumiem tika piedāvāta atlaide interneta pieslēgumam. Piekrītot piedāvājumam, tiek noslēgts jauns līgums ar minimālo termiņu uz gadu. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā tiek piemērots līgumsods vairāk nekā 100 eiro apmērā. Būtiskas bažas rada arī cenu politika pēc atlaides perioda beigām. Pirmos 24 mēnešus maksa var būt pāris eiro mēnesī, taču pēc tam tā pieaug gandrīz piecas reizes.
Tāpat kliente norāda uz negatīvu pieredzi ar pakalpojumu "Antivīruss pluss". Sākotnēji tas ticis pieslēgts bez maksas ar solījumu, ka pirms bezmaksas termiņa beigām tiks nosūtīta brīdinājuma īsziņa. Realitātē solītā īsziņa netika nosūtīta, un klientiem automātiski tika aprēķināta maksa par šo pakalpojumu, iekļaujot to ikmēneša rēķinā.
Līdzīgu viedokli publiski pauduši vēl vairāki šī mobilā sakaru operatora klienti. Vairāki klienti norāda, ka pat oficiāli, ar e-parakstu parakstīti iesniegumi netiekot ņemti vērā. Kāda kliente platformā "Threads" raksta, ka uz viņas iesniegumu uzņēmums nav atbildējis divas nedēļas. Pēc publiskas sūdzības ievietošanas sociālajos tīklos, uzņēmuma pārstāvji sazinājušies telefoniski, lai "apspriestu jautājumu", lai gan kliente uzsver, ka viņas prasība bija vienkārša atteikšanās no pakalpojuma, nevis diskusija.
Tikmēr Līva atklāj, ka pēc zvanīšanas un draudiem pārtraukt sadarbību, uzņēmums samazinājis rēķinu par diviem eiro, saglabājot jauno pakalpojumu.
Sociālajā tīklā "Facebook" savu neizpratni par jauno pakalpojumu paudusi arī Daina. Sieviete norāda, ka viņai vispār nav "Bites" mobilā pieslēguma, ko varētu uzskatīt par riska instrumentu telefonkrāpniecībai, bet tikai vecs "Baltcom" TV dekoders un pieslēgums, kura pārvaldīšanu savulaik pārņēma "Bite".
Viņa uzsver, ka nevar būt atbildīga par situācijām, kurās krāpnieki iegūst klientu datus uzņēmuma kļūdu dēļ — tas nav risks, kas būtu jāsedz viņas maciņam. Sazinoties ar uzņēmuma konsultanti, klientei esot paskaidrots, ka papildu maksa tiek piemērota visiem rēķiniem neatkarīgi no pakalpojuma veida.
Klientu sūdzības izvērtē
Pēc tam, kad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) saņēma mobilo sakaru operatora "Bite" klientu sūdzības par to, ka operators automātiski pieslēdz papildu pakalpojumus bez patērētāju piekrišanas, PTAC ir uzsācis izvērtēt minēto praksi un pārbaudīt tās atbilstību normatīvajiem aktiem.
PTAC pārstāve Sanita Gertmane portālam Jauns.lv atklāja, ka minētā pārbaude joprojām notiek. Ņemot vērā, ka izmaiņas stāsies spēkā no 1. janvāra, tās rezultātus PTAC plāno publiskot jau tuvāko dienu laikā. Viņa atgādina, ka klientiem, kuri nevēlas pieslēgt "Bites pamatkomplektu", vispirms jāsazinās ar uzņēmumu un jāmēģina no tā atteikties. Ja tas neizdodas, tad vēlreiz jāvēršas pie operatora rakstiski. Ja arī tad neseko izmaiņas, tad jāraksta sūdzība PTAC.
PTAC norāda, ka Elektronisko sakaru likums nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs drīkst palielināt ikmēneša maksu par internetu, telefonu vai citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem. Tomēr pakalpojumu sniedzējs nedrīkst pieslēgt papildu pakalpojumus, kas nav elektronisko sakaru pakalpojumi, bez jūsu skaidras piekrišanas.
"Bite" skaidro situāciju
"Bite Latvija" pārstāve savukārt atklāja, ka uzņēmuma pārstāvji šodien plāno tikties ar PTAC, lai izvērtētu šo situāciju, un iespējamos šīs problēmas risinājumus. Plašāku informāciju uzņēmums sola sniegt pēc šīs tikšanās.