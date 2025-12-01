“Bite Latvija” ievieš jaunu pakalpojumu standartu - iekļautu kiberkrāpniecības apdrošināšanu visiem privātpersonu klientiem
Digitālās krāpniecības apjoms Latvijā turpina strauji pieaugt, un kibernoziedznieku metodes kļūst arvien sarežģītākas un psiholoģiski agresīvākas. Lai stiprinātu iedzīvotāju aizsardzību pret kibernoziegumiem, elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzējs “Bite Latvija” no 2026. gada 1. janvāra pirmais nozarē ievieš jaunu drošības un atbalsta pakalpojumu standartu “Bite Pamatkomplekts” ar iekļautu kiberkrāpniecības apdrošināšanu visiem uzņēmuma privātpersonu klientiem. “Tehnoloģijas vien nespēj apturēt kibernoziedznieku psiholoģiskās manipulācijas,” norāda “Bite Latvija” ģenerāldirektors Mindaugas Rakauskas. “Tāpēc mēs ieviešam jaunu pakalpojumu standartu, kas sniedz plašāku aizsardzību iedzīvotājiem pret kiberkrāpniecības riskiem.”
Finanšu nozares asociācijas aktuālie dati rāda, šī gada pirmajos deviņos mēnešos četru lielāko banku klientiem fiksēti vairāk nekā 19 tūkstoši krāpšanas gadījumu, kuru kopējā summa sasniedz teju 19 miljonus eiro. Īpaši satraucoši – gandrīz puse no tiem ir telefonkrāpšanas. Visizplatītākie uzbrukumi joprojām ir pikšķerēšanas e-pasti, viltoti zvani, smikšķerēšanas īsziņas, krāpnieciskas saites valsts institūciju, policijas un banku vārdā, kā arī viltus interneta veikali.
Līdz ar to no 2026. gada 1. janvāra “Bite Latvija” visiem privātpersonu klientiem bez papildu līgumiem nodrošinās kiberkrāpniecības aizsardzību līdz 1000 EUR gadā. Kiberkrāpniecības apdrošināšana būs viens no “Bite Pamatkomplekts” ietilpstošajiem drošības pakalpojumiem.
“Kibernoziegumi Latvijā ir kļuvuši par sistemātiskiem, organizētiem uzbrukumiem, kas katru mēnesi iedzīvotājiem rada būtiskus zaudējumus. Ja agrāk krāpnieki uzlauza ierīces, tad šodien viņi arī aukstasinīgi apmāna cilvēkus – ar psiholoģiskām manipulācijām, steidzināšanu, viltus identitāti un maldināšanu. Tāpēc klientu drošībai ir jāveido komplekss “vairogs”, iekļaujot gan tehnoloģiskus risinājumus, gan papildu aizsardzību brīžos, kad uzbrukums jau ir noticis. Mums ir patiess gandarījums, ka kļūsim par pirmo elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju Latvijā, kas proaktīvi reaģē, ieviešot jaunu pakalpojuma standartu visu mūsu privātpersonu klientu aizsardzībai – iekļautu apdrošināšanu pret kiberkrāpniecības riskiem. Būtiski, ka Bites Pamatkomplekts ietvers arī efektīvo Bites bezmaksas drošības risinājums, kas pusotru gadu Bites klientiem automātiski bloķē krāpnieciskus zvanus un jau ir aizturējis teju divus miljonus krāpnieku mēģinājumu,” stāsta M. Rakauskas, “Bite Latvija” ģenerāldirektors.
Pakalpojumā “Bite Pamatkomplekts” ietvertā kiberkrāpniecības apdrošināšana nodrošinās privātpersonu klientiem finansiālu aizsardzību noteiktos gadījumos, ja klients kļūst par krāpšanas upuri tiešsaistē. Piemēram, ja klients saņem it kā pakomāta sūtījuma izsekošanas saiti, ievada maksājumu kartes datus, lai segtu sūtīšanas izmaksas, savukārt pēc tam no maksājumu kartes tiek noņemta ievērojami lielāka naudas summa, apdrošināšana segs finansiālos zaudējumus. Tāpat aizsardzība stājas spēkā, ja klients iegādājas preces no interneta veikala, kas pēc maksājuma veikšanas pārtrauc eksistēt un preces netiek piegādātas. Būtiski – lai aktivizētu apdrošināšanu, saskaroties ar krāpšanu, iedzīvotājiem vispirms vienmēr jāvēršas Valsts policijā un pēc tam jāiesniedz pieteikums apdrošinātājam.
Ja krāpnieki izkrāpj naudu caur krāpniecisku saiti, zvanu vai viltus interneta veikalu, apdrošināšana segs zaudējumus līdz 1000 EUR saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem. Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību “Compensa Vienna Insurance Group”.
Sanita Kindzule, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāles Partneru un digitālās pārdošanas nodaļas vadītāja, skaidro: “Kiberrisku apdrošināšana vairs nav kaut kas īpašs vai tikai dažiem – tā ir kļuvusi par ikdienas vajadzību. Kopā ar Biti mēs esam izveidojuši risinājumu, kas palīdz ikvienam klientam rūpēties par savu digitālo drošību ātri, ērti un pieejami. Šis ir svarīgs solis finanšu un tehnoloģiju uzņēmumu sadarbībā, kur drošība ir pašsaprotama klientu pieredzes daļa, nevis luksuss.”
“Bite Pamatkomplekts”, kas visiem uzņēmuma privātpersonu klientiem no 2026. gada 1. janvāra izmaksās 1,98 EUR mēnesī, ietvers vienotu ikdienas atbalsta, ērtības un drošības pakalpojumu kopumu. Tajā būs gan kiberkrāpniecības apdrošināšana, gan citi klientu atbalstam un drošībai paredzēti pakalpojumi, piemēram, SIM kartes maiņa, līgumu pārreģistrēšana, zvani uz klientu apkalpošanas centru un tehniskā palīdzība, interneta adreses maiņa, pakalpojuma slēgšana uz laiku, kas iepriekš varēja izmaksāt līdz pat 25 EUR atsevišķi.