Rīgas dome izsūta iedzīvotājiem ar kļūdām bagātas īsziņas, bet paliek pie viedokļa, ka visu dara pareizi
Ir 2025. gads, taču tehnisku apsvērumu dēļ Rīgas dome SMS formātā ar iedzīvotājiem joprojām komunicē "deviņdesmito gadu beigu jaungada apsveikuma īsziņu" manierē.
Vietnē X (Twitter) aizsākušās plašas diskusijas par Rīgas domes izsūtītajām informatīvajām īsziņām sistēmā "E-Karogs", kurās netiek lietotas garumzīmes un mīkstinājuma zīmes. Iedzīvotāji pauduši sašutumu, ka galvaspilsētas pašvaldība saziņā ar sabiedrību neievēro latviešu valodas pareizrakstības normas. Kāds lietotājs šādu praksi nodēvējis par nožēlojamu un valodu kropļojošu.
Labdien! Vienā SMS ir paredzēti 160 simboli (ieskaitot atstarpes starp vārdiem). Ja tekstā parādās kaut viena garumzīme vai mīkstinājuma zīme, pieļaujamo simbolu skaits sarūk līdz 67 simboliem.— Rīga (@RigasDome) December 9, 2025
Ja sūtīsim tekstu pareizā latviešu valodā, vienas sms vietā iedzīvotājs saņems vismaz…
Reaģējot uz publiski izskanējušo kritiku, Rīgas dome skaidro, ka lēmums balstīts tehniskajos standartos un finansēs. "Vienā SMS ir paredzēti 160 simboli. Ja tekstā parādās kaut viena garumzīme vai mīkstinājuma zīme, pieļaujamo simbolu skaits sarūk līdz 67 simboliem," skaidro pašvaldība.
Dome uzsver – ja paziņojuma teksts tiktu sūtīts gramatiski pareizā latviešu valodā ar visām garumzīmēm, viena ziņojuma vietā iedzīvotājs saņemtu vismaz trīs, jo teksts būtu jāsadala daļās. Tas radītu "ievērojamas papildu izmaksas" pilsētas budžetam. Tāpēc, piemēram, "E-karogs" sistēma apzināti veidota tā, lai informācija būtu maksimāli kompakta un iekļautos vienā 160 simbolu sūtījumā.