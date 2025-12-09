Uz šosejas Palanga-Liepāja izskrējušas mežacūkas izraisa vairāku auto sadursmi
Pirmdienas rītā uz A13 šosejas Palanga–Liepāja mežacūku dēļ izraisījās nopietns ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas vairākas automašīnas.
Kā vēsta Lietuvas mediji, apmēram ap plkst. 08:30 pie Normantai ciema vieglā automašīna Mercedes-Benz, kuru vadīja 1998. gadā dzimis vīrietis, sadūrās ar ceļu dienesta automašīnu. Vadītāju no mašīnas izglāba ugunsdzēsēji–glābēji.
Saskaņā ar ceļu dienesta sniegto informāciju viņu ekipāža atradās notikuma vietā pēc policijas izsaukuma – darbiniekiem bija jāaizvāc divu notriektu mežacūku atliekas.
“Apstājāmies, lai to (mežacūku) aizvāktu, bija ieslēgta pagrieziena bultas gaisma, mirgojošā signalizācija. Bija ieslēgtas bākugunis, un, lūk, cilvēks, kurš brauca no aizmugures, mūs nepamanīja un ietriecās mūsu auto aizmugurē. Sekas jūs redzat,” stāstīja ceļu dienesta darbinieks.
Mediķu palīdzība bija nepieciešama četriem cilvēkiem. Viens no viņiem – “Mercedes” vadītājs. Viņu no sadragātās automašīnas nācās glābt ugunsdzēsējiem. Ievainotais pasažieris no automašīnas izkāpa pats. Pēc kāda laika pēc avārijas slikti palika arī diviem ceļu dienesta darbiniekiem.
Situācija varēja būt vēl nopietnāka – glābēji no “Mercedes” izcēla bērnu autosēdeklīti. Par laimi, tajā brīdī tajā nebija sēdējis neviens bērns.