Koncerts "Ziemassvētku prelūdija" 2025. gada decembrī
2025. gada 6. decembrī Doma baznīcā izskanēja koncerts "Ziemassvētku prelūdija".
FOTO: sirsnīgā gaisotnē Rīgas Domā izskanējis Galantes koncerts “Ziemassvētku prelūdija”
Aizvadītajā sestdienā, 6.decembrī, pārpildīta Doma baznīcā izskanēja viens no klausītāju gaidītākajiem un iecienītākajiem ziemas sezonas koncertiem “Ziemassvētku prelūdija”, kas jau kļuvis par skaistu Rīgas gadumijas tradīciju.
Šogad koncertā piedalījās spilgtais kontrtenors un baroka mūzikas izpildītājs Sergejs Jēgers, pasaulē populārais komponists un ērģelnieks Aivars Kalējs, Latvijas nacionālās operas un baleta spožie solisti - tenors Artjoms Safronovs un soprāns Inna Kločko, talantīgais pianists, daudzu starptautisku konkursu laureāts Aleksandrs Kalējs, jaunā un daudzsološā akordeoniste Anastasija Zubova, jaunais virtuozs, 11 gadīgais pianists Gustavs Kalējs, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris diriģenta Romāna Vanaga vadībā, un svētku koncerta zvaigzne - operdīva Inese Galante.
Pēc koncerta norisinājās svinīga pieņemšana, ko sadarbībā ar Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā (AmCham Latvia) rīkoja “Ineses Galantes fonds”. Pasākumā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs ar kundzi un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks ar kundzi, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons (Christopher Robinson) ar kundzi, Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Latvijā Nūra Džuma (Noora Mohammed A. Juma), Austrijas, Itālijas, Igaunijas un citu valstu vēstniecību pārstāvji, bijušais Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas padomnieks ekonomikas jautājumos Sols Normans Bukingolts, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, Amerikas Tirdzniecības palātas prezients, "Mikrotīkls" valdes priekšsēdētājs Džons Martins Tallijs , Apvienoto Arābu Emirātu, Austrijas, Polijas un Lietuvas tirdzniecības kameru pārstāvji, kā arī daudzi citi ievērojami Latvijas un ārvalstu biznesa, kultūras un sabiedriskās dzīves pārstāvji.
“Esam gandarīti, ka mūsu muzikālie notikumi kļūst par tikšanās vietu un tīklošanās platformu visdažādāko jomu un nozaru Latvijas un ārvalstu pārstāvjiem, kurus vieno kopīgi mērķi – stiprināt un veicināt Latvijas kultūras mantojumu. Ceru, ka šādi vakari kļūs par vēl vienu patīkamu un vienlaikus nozīmīgu tradīciju, kas sekmēs jaunu sadarbības kontaktu veidošanos, kultūras dialoga attīstību un Latvijas tēla popularizēšanu pasaulē,” norāda “Ineses Galantes fonda” direktore Diāna Galante.