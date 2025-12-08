Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana Liepājā
SIA “Liepājas ūdens” atklāj, ka Liepājā joprojām plaši tiek izmantotas nehermētiskas kanalizācijas krājtvertnes, kas piesārņo gruntsūdeņus un apdraud veselību, un aicina īpašniekus steidzami pieslēgties centralizētajai sistēmai. Uzraudzības rezultāti un e.coli atradne akā apliecina riskus, bet 2026. gadā plānotas atkārtotas pārbaudes un iespējami sodi; uzņēmums piedāvā tehniskos risinājumus un apmaksu pa daļām.
SIA “Liepājas ūdens” 2025. gadā turpināja Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas uzraudzību un kontroli, lai novērtētu, kā tiek ievērotas normatīvo aktu prasības. Tuvojoties gada nogalei, ir izvērtēta situācija Liepājā.
Kopumā gada laikā ir apsekota 81 decentralizētās kanalizācijas sistēma, kur, atbilstoši reģistrā norādītai informācijai, nav nodrošināts tvertņu hermētiskums. Uzņēmuma speciālisti konstatēja, ka desmit īpašumos bijis izbūvēts kanalizācijas izvada pieslēgums centralizētai sistēmai, tāpēc visiem šo privātmāju īpašniekiem nācās steidzīgi noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu ar SIA “Liepājas ūdens”. Pārējos īpašumos nekādi uzlabojumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijā nebija veikti, un to īpašnieki saņēma atgādinājumu par nepieciešamību ievērot normatīvo aktu prasības.
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles rezultāti parādīja, ka vēl arvien tiek ekspluatētas nehermētiskas notekūdeņu krājtvertnes, kas regulāri un apjomīgi piesārņo gruntsūdeņus. Uzņēmuma speciālisti arī apsekoja īpašumus Liepājas pilsētā, kuros dzeramo ūdeni ņem no grodu akas, bet kanalizācijai izmanto nehermētisku krājtvertni. No četrām grodu akām tika paņemti ūdens paraugi un veiktas kvalitātes pārbaudes. Vienā no ūdens paraugiem tika konstatēta e.coli baktērija (fekālais piesārņojums), kas vieglākos gadījumos var izraisīt caureju, vēdera krampjus un nelabumu. Tas lika nopietni aizdomāties par to, ka piesārņojums no kanalizācijas krājtvertnes var nonākt dzeramā ūdens akā.
Ja savā īpašumā joprojām ekspluatējat nehermētisku kanalizācijas krājtvertni, neatlieciet pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai uz vēlāku laiku. Tas ne tikai neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet arī kanalizācijas izraisītais piesārņojums, var radīt draudus veselībai ne tikai jums, bet arī kaimiņiem.
SIA “Liepājas ūdens” rīcībā ir plaša un aptveroša datu bāze par īpašumiem, kuros ekspluatē decentralizētas kanalizācijas sistēmas un 2026. gadā plānots apsekot 75 decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Visas šīs sistēmas tiks apsekotas atkārtoti, tādēļ norādām, ja decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst prasībām, var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods fiziskām personām līdz 350 EUR, bet juridiskām – līdz 1400 EUR.
SIA “Liepājas ūdens” piedāvā iespēju kopīgi izvēlēties piemērotāko tehnisko risinājumu un materiālus, kā arī pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.
Būsim atbildīgi par savu veselību un vidi, kas apkārt, lai mums visiem Liepājas pilsēta būtu vislabākā vieta dzīvošanai!