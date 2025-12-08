Svinīgā ceremonijā godināti “Gada brīvprātīgie” no visas Latvijas. VIDEO
Svētdien, 7. decembrī, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) svinīgā ceremonijā godināja brīvprātīgā darba veicējus, koordinatorus un organizētājus no visas Latvijas par viņu ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā.
Nominācijā “Gada brīvprātīgais” goda zīmi saņēma:
- Biedrības "Latvijas Mazpulki" brīvprātīgā Agnese Smiļģe, viņa ir kā mugurkauls mazpulku organizētajos pasākumos. Agnese kā brīvprātīgā aktīvi iesaistās sporta pasākumos, kā arī tādos nacionāla mēroga pasākumos kā XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki un Labdarības maratons “Dod pieci!”.
- Žanete Ločmele, kura aktīvi iesaistījusies brīvprātīgajā darbā ar bērniem un jauniešiem un līdzdarbojusies brīvprātīgā darba sistēmas izveidē Balvu novadā.
- Olaines novada Jauniešu domes priekšsēdētāja un jauniešu projektu organizatore Maija Marija Krasta, kura ir viena no aktīvākajām jaunietēm Olaines novadā un kā brīvprātīgā iesaistījusies arī vairākās kultūras, izglītības un sporta jomu aktivitātēs.
- Biedrības “Bruņotava” dibinātājs Ingus Ostrovskis, kurš īstenojis vairākus projektus Ukrainas atbalstam, sagatavojot un nogādājot Ukrainā ziedotās automašīnas, datortehniku un pirmās palīdzības komplektus.
- Emīlija Kļaviņa, kura sadarbībā ar biedrību “Tavi draugi” un partneriem Ukrainā īstenoja akciju “Baltijas Skolas par uzvaru”, akcijas ietvaros skolēni no 113 skolām Latvijā, 73 skolām Lietuvā un 15 skolām Igaunijā ziedojumos savāca vairāk nekā 14 tonnas nepieciešamo lietu karavīriem Ukrainā.
Nominācijā “Gada brīvprātīgā darba organizētājs” goda zīmi saņēma:
- Nodibinājums "CARITAS LATVIJA", kurš īsteno brīvprātīgo darbu mazaizsargāto atbalstam, nodrošinot gan kvalitatīvu brīvprātīgo sagatavošanu, gan pastāvīgu atbalstu iesaistītajām personām.
- "Nodibinājums Liepāja 2027", kurš, gatavojoties Liepājas kļūšanai par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027.gadā, jau uzsācis kultūras notikumu veidošanu un atbalstīšanu Liepājā un tās partnerteritorijās - Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados, izveidojot augstas kvalitātes brīvprātīgo programmu.
Nominācijā “Gada brīvprātīgā darba koordinators” goda zīmi saņēma “Klubs “Māja”” valdes loceklis Kārlis Gailums. Viņš jau daudzus gadus ir viens no nozīmīgākajiem brīvprātīgā darba koordinatoriem Latvijā, būtiski veicinājis jauniešu līdzdalību, ieguldījis darbu brīvprātīgo pieredzes kvalitātes uzlabošanā un digitālā darba ar jaunatni attīstībā. 2025.gadā bijis arī brīvprātīgo koordinators Rīgas Maratonā un XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skatuviskās dejas uzvedumā “Viedvasara”.
Nominācijā “Gada notikums” goda zīmi saņēma Eiropas vīriešu basketbola čempionāta finālturnīrs – FIBA Eurobasket2025, kas bija Latvijas sporta vēsturē lielākās oficiālās starptautiskās sacensības iesaistīto valstu skaita un rezonanses ziņā, sacensību norises augsto kvalitāti nevarētu sasniegt bez brīvprātīgo iesaistes.
Brīvprātīgā darba konsultatīvās padomes balvu saņēma Biedrība “Daudzbērnu Ozoli”, kura, piesaistot brīvprātīgos un ziedojumus, pilnībā renovējusi Latvijas Bērnu Dzirdes centra Audioloģiskās rehabilitācijas nodaļas telpas un sagādājusi nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.
Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikties tiem Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām, kas savu laiku ziedo brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, kā arī veicināt iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Izvirzīt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2025” varēja ikviens Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde.