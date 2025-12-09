Ziemassvētku vecīši Rīgā.
Sabiedrība
Šodien 05:19
Kā strādāsim un atpūtīsimies decembrī un janvārī: pilns svētku grafika apskats
Decembris un 2026. gada sākums sola iepriecināt ar garām ziemas brīvdienām: Ziemassvētku nedēļa faktiski pārvērtīsies mini atvaļinājumā, bet Jauno gadu sagaidīsim ar četru dienu nedēļas nogali. Taču par papildu atpūtu tomēr nāksies "samaksāt" ar vienu darbadienu janvāra sestdienā.
2025. gada decembrī ir 19 darba dienas un 150 darba stundas, taču, pateicoties Ziemassvētku brīvdienām, tas tradicionāli būs viens no labākajiem atpūtas mēnešiem darbiniekiem.
Svētku un saīsinātās darba dienas:
- 23. decembris (otrdiena) - pirmssvētku diena, darba laiks par 1 stundu mazāks;
- 24. decembris (trešdiena) - Ziemassvētku vakars, oficiāla brīvdiena;
- 25. un 26. decembris (ceturtdiena un piektdiena) - Ziemassvētku svētku dienas, brīvdienas;
- 30. decembris (otrdiena) - vēl viena pirmssvētku diena (darba diena saīsināta par stundu);
- 31. decembris (trešdiena) - Vecgada vakars, brīvdiena.
Faktiski decembra pēdējā nedēļa būs gandrīz pilnībā brīva - varēsim izbaudīt piecu dienu atpūtu no 24. līdz 28. decembrim un pēc tam sagaidīt Jauno gadu mierīgā ritmā.
Janvāris: ar jauno gadu - jauns grafiks
2026. gada pirmajā mēnesī ir 21 darba diena un 168 darba stundas.
- 1. janvāris (ceturtdiena) - Jaunais gads, oficiāla brīvdiena;
- 2. janvāris (piektdiena) - pārceltā darbadiena, valsts iestādes atpūtīsies - šī diena pārcelta uz 17. janvāri (sestdienu).
- 17. janvāris (sestdiena) kļūs par darbadienu - kompensācija par 2. janvāri.
Tādējādi janvāris sāksies ar četru dienu Jaungada brīvdienām - no 1. līdz 4. janvārim.