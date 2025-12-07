FOTO: ar vērienīgu simfodžeza koncertu nosvinēta diriģenta Jēkaba Ozoliņa 80. jubileja

Diriģenta Jēkaba Ozoliņa 80. jubilejas koncerts Liepājā
5. decembrī, uz Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" skatuves kāpa Liepājas Simfoniskais orķestris, Latvijas Radio bigbends un solisti, lai ar vērienīgu koncertu nosvinētu 80 gadu jubileju leģendārajam diriģentam, mūzikas pedagogam un aranžētājam Jēkabam Ozoliņam, pašam jubilāram esot pie diriģenta pults.
Jēkabs Ozoliņš savu mūžu veltījis, veidojot un attīstot Liepājas pilsētas mūzikas dzīvi, kā arī ir bijis tās ilggadējs mākslinieciskais virzītājs un dvēsele.
1987. gadā Jēkabs Ozoliņš kļuva par Liepājas Simfoniskā orķestra diriģentu, un regulāri iestudēja simfoniskās un populārās mūzikas koncertprogrammas, kā arī aktīvi strādāja pie orķestra apstiprināšanas par patstāvīgu profesionālu vienību.
Būdams Liepājas Simfoniskā orķestra diriģents, viņš daudz darījis kora, simfoniskās un neakadēmiskās mūzikas saplūsmes projektu īstenošanā.
Šis unikālais rokraksts atspoguļojās arī viņa 80 gadu jubilejas koncertā – caur katru skaņdarbu, katru aranžējumu un katru izvēlēto motīvu tajā izskanēja viņa muzikālās dzīves ceļš, kurā klasiskās vērtības satiekas ar dzīvespriecīgu improvizāciju un cilvēcisku sirsnību.
15 gadu Jēkabs Ozoliņš bijis arī pasniedzējs Liepājas Mūzikas vidusskolā, vairāk nekā 40 gadu vadījis korus Liepājā un tās apkaimē. Jēkabs Ozoliņš četras reizes bijis Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģents un 2013. gadā arī goda virsdiriģents. Sadarbojies ar Latvijas rokgrupām — "Credo", "Līvi", "Tumsa", "Remix", veidojis programmas kopā ar Uldi Marhilēviču, Raimondu Paulu un citiem populāriem māksliniekiem.
Jēkabs Ozoliņš ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. 2015. gadā Liepājas Apbalvojumu konsultatīvā padome Ozoliņam piešķīra Goda liepājnieka titulu par mūža ieguldījumu Liepājas un latviešu nacionālās mūzikas un kultūras vērtību radīšanā, kopšanā un popularizēšanā, kā arī ilggadēju un profesionālu pedagoģisko darbību. 2023. gadā saņēmis arī Latvijas Kormūzikas balvu par mūža ieguldījumu.
Gada nogali kopā ar spožiem solistiem Liepājas Simfoniskais orķestris svinēs ar eleganci un dzirkstošu enerģiju 3 vakarus pēc kārtas – 28., 29. un 30. decembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" skanēs tradicionālais Liepājas Simfoniskais Vecgada koncerts, kas šogad klausītājus vedīs ceļojumā no belcanto krāšņuma līdz majestātiskajām Vīnes dejām. Johana Štrausa klasika savīsies ar itāļu operas kaisli, un pazīstamas melodijas mīsies ar aizraujošiem pārsteigumiem.
Līdzās orķestrim uz skatuves kāps izcili solisti – lietuviešu soprāns Līna Dambrauskaite, viens no vadošajiem Latvijas Nacionālās operas solistiem Mihails Čuļpajevs, kā arī jaunā un talantīgā vijolniece Sofija Vasecka, kura šogad notikušajā Valda Vikmaņa Latvijas Jauno atskaņotājmākslinieku konkursā ieguva Liepājas Simfoniskā orķestra simpātiju balvu.