Aicina darbā Liepājas domes priekšsēdētāja biroja vadītāju
Liepājas Centrālā administrācija aicina darbā domes priekšsēdētāja biroja vadītāju, liecina pašvaldības publiskotā informācija.
Galvenie domes priekšsēdētāja biroja vadītāja pienākumi būs plānot, vadīt, organizēt un koordinēt domes priekšsēdētāja biroja darbu, nodrošinot profesionālu, efektīvu un mērķtiecīgu dienaskārtības īstenošanu, kā arī organizēt un vadīt domes priekšsēdētāja tikšanās, pasākumus un publiskās aktivitātes dažādām sabiedrības grupām, veicinot atvērtu, iesaistošu un caurspīdīgu pārvaldību.
Biroja vadītāja pienākums būs organizēt valdības, Saeimas un dažādu organizāciju pārstāvju oficiālās vizītes Liepājā un pie domes priekšsēdētāja, pārraudzīt sadarbības attīstību un uzturēšanu ar ārvalstu partneriem, pilsētu tīkliem, vēstniecībām un starptautiskām institūcijām, kā arī sadarbības koordinēšanu ar diplomātiskajām pārstāvniecībām un starptautiskajām organizācijām.
Biroja vadītājam būs jāsagatavo domes priekšsēdētājam analītiska informācija un priekšlikumi par pilsētas attīstību, pašvaldības politikas plānošanu un autonomo funkciju nodrošināšanu. Viņam būs jāveicina starpinstitucionālā sadarbība un koordinācija, lai nodrošinātu saskaņotu un mūsdienīgu publiskās pārvaldes praksi, kā arī jārisina sarežģītas un nestandarta problēmsituācijas, piesaistot nepieciešamos speciālistus un partnerus.
Pretendentam nepieciešama akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, pieredze vadošā amatā, vēlams publiskajā pārvaldē, starpinstitucionālajā vai starptautiskajā sadarbībā, teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes latviešu un angļu valodā.
Pašvaldība sola mēnešalgu 2545 eiro un papildu sociālās garantijas. CV un pieteikuma vēstuli pašvaldībā jāiesniedz līdz 12. decembrim.