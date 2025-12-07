Vāc parakstus par grauzēju ierobežošanu galvaspilsētā
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, aicinot Rīgas domi organizēt centralizētus un koordinētus deratizācijas pasākumus visā pilsētā, lai mazinātu žurku un peļu izplatību un ar tām saistītos veselības riskus.
Iniciatīva paredzēta iesniegšanai Rīgas domē. Iniciatīvas autore Tatjana Bondare-Judina norāda, ka Rīgas iedzīvotāji, īpaši tie, kas dzīvo centrā, jau vismaz divus gadus cieš no žurku un peļu pastiprinātas izplatīšanās.
Viņa atsaucas uz Latvijas Sabiedrisko mediju, norādot, ka Rīgā pastiprināti izplatās bīstama infekcijas slimība leptospiroze, kuru pārnēsā nekontrolējami savairojušies grauzēji.
Epidemioloģiski bīstama situācija pasliktinās aukstajā laikā, kad žurkas un peles pārceļas uz telpām, inficējot pārtikas preces, pauž Bondare-Judina.
Apsaimniekotāju veiktā nekoordinētā deratizācija atsevišķās teritorijās var būt neefektīva un var veicināt grauzēju migrāciju pilsētā, ja tā netiek īstenota vienoti visā pilsētā, norāda iniciatīvas pārstāve.
Tāpat Bondare-Judina uzskata, ka žurku invāziju daļēji veicina arī bioloģisko atkritumu konteineru izvietošana Rīgā, jo bioloģiskie atkritumi piesaista grauzējus.
Konteineri neesot grauzēju izturīgi un žurkas var izgrauzt tajos caurumus un baroties no tiem. Tādēļ iniciatīvas pārstāve uzskata, ka pilsētai nekavējoties jārod risinājums šai problēmai.
Iniciatīvā aicināts Rīgas pašvaldību organizēt koordinētus centralizētus deratizācijas pasākumus visā pilsētas teritorijā, kompleksā ar teritorijas tīrīšanu un pasākumiem jaunas žurku invāzijas novēršanai.
"Līdzīgi, kā ūdensvada dezinfekcija cīņā pret legionellas baktērijām, arī cīņai pret leptospirozi un citām grauzēju pārnēsātajām slimībām jābūt pilsētas prioritātei rūpēs par iedzīvotāju veselību," pauž Bondare-Judina.
Viņa aicina arī ieviest grauzēju izturīgus konteinerus un nodrošināt regulāru komunikāciju ar apsaimniekotājiem par preventīvajiem pasākumiem.