Jānim Endziņam algu turpinās maksāt LTRK
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa, viesojoties TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, apstiprināja, ka Jānim Endziņam, kurš ilgus gadus bijis LTRK vadītājs, bet kopš 1. decembra stājies Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītāja amatā, algu turpinās maksāt no LTRK budžeta.
Par šādu lēmumu, kā stāsta jaunā LTRK vadītāja Zariņa, lēmusi LTRK valde.
“Jau tad, kad vēl diskutējām, ka Jānis uzņemsies šos pienākumus, valde bija pozitīva, ka mēs saglabājam Jāņa Endziņa algu no LTRK budžeta.” Uz jautājumu, vai tas varētu liecināt par uzņēmēju atbalstu birokrātijas apkarošanai un vienlaikus būtu atvieglojums valsts budžetam, viņa atbild apstiprinoši: “Jā, tas iedod Jānim Endziņam zināmu neatkarību, ka viņš var nostāties un teikt: darīsim šādi! Neviens no valdības puses vai publiskās telpas viņu nevarēs ietekmēt.”
Zariņa arī aicina uzņēmējus būt vienotiem, apvienoties biedrībās, organizācijās, stāties LTRK, lai varētu kopīgi darboties un risināt būtiskus jautājumus. “Jo organizētāk mēs kopā strādājam, jo labāk. Ja mēs veidojam lielāku masu, kas runā ar valdību, tam ir cits spēks. Tas ir veids, kā ietekmēt lēmumus, kā panākt rezultātu,” viņa piebilda.