Endziņš: pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā
Pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā, intervijā Latvijas Radio solīja Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs Jānis Endziņš.
Viņš šodien oficiāli sācis darbu šajā amatā.
Endziņš uzsvēra, ka bez birokrātijas mazināšanās sākumā jāpanāk, lai tā nepalielinātos. Šā gada laikā jau veikta virkne labu uzlabojumu, bet nākuši klāt jauni slogi, atzina Endziņš.
Viņš uzskata, ka ir nepieciešams sākt precīzi visu uzskaitīt un fiksēt, "ja gribam iziet no purva". To grupa sākšot darīt jau no šodienas, skrupulozi mērot valdības izdoto tiesību aktu administratīvo slogu. Sagatavošanās darbi tam esot ir veikti. Plānotas sarunas, lai administratīvo slogu mērītu arī parlamentā.
"Mērķis ir virzīties ar intensitāti vismaz 10 mazās lietiņas mēnesī. [..] Pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā," sacīja grupas vadītājs, akcentējot, ka ir jāpierod pie birokrātijas mazināšanas kultūras.
Kā ziņots, Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Līdz šim to vadīja Valsts kancelejas direktors.