Vakaros līdz Dursupei no Talsiem vairs nevarēs aizbraukt
Vakara autobusu reisa Talsi–Lauciene pagarinājums darba dienās līdz Dursupei tiks pārtraukts zemas noslodzes dēļ, un maršruts atgriezīsies pie ierastā galapunkta Laucienē. Pašvaldība turpinās sekot iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām un kopā ar Autotransporta direkciju vērtēs iespējamos risinājumus.
Talsu novada pašvaldība pēc iedzīvotāju iniciatīvas 2025. gada 30. janvārī lēma līdzfinansēt maršruta Talsi–Laucienei (plkst. 19:15 no Talsiem) pagarināšanu līdz Dursupei Balgales pagastā, slēdzot līgumu ar Autotransporta direkciju un SIA „Tukuma auto”.
Eksperimentāla maršruta pagarināšana, kas noslēgsies 2025. gada 19. decembrī, tika īstenota, lai izvērtētu maršruta pagarinājuma nepieciešamību, noslodzi un nodrošinātu skolēnu mobilitāti.
Saskaņā ar Autotransporta direkcijas sniegtajiem datiem vidējais pasažieru skaits līdz Dursupei ir 1,4 pasažieri reisā, un vidējais pasažieru skaits pieturās starp Laucieni un Dursupi (Mežuļi, Liesma) ir divi pasažieri reisā.
Pamatojoties uz Autotransporta direkcijas sniegtajiem statistikas datiem, valsts maršrutu tīkla uzturētājs neplāno veikt izmaiņas maršrutā, to pagarinot līdz Dursupei. No 19. decembra maršruts atkal kursēs kā ierasts – darba dienās ar galapunktu Laucienē, informē Talsu novada dome. Tagad no Talsiem uz Dursupi pēdējais autobuss atties plkst. 17:45.