Talsu novadā aicina balsot par līdzdalības budžeta projektiem
No 24. novembra līdz 7. decembrim Talsu novada iedzīvotāji aicināti piedalīties balsojumā par 2025. gada līdzdalības budžeta projektu idejām.
No 24. novembra līdz 7. decembrim Talsu novada iedzīvotāji aicināti piedalīties balsojumā par 2025. gada līdzdalības budžeta projektu idejām. Balsošana notiek platformā GEOlatvija.lv, autorizējoties ar kādu no elektroniskās identifikācijas rīkiem.
Šogad tika saņemti 16 projektu pieteikumi, no kuriem, izvērtējot atbilstību Līdzdalības budžeta nolikumam, balsošanai virzītas 11 idejas.
Kā notiek balsošana?
Līdzdalības budžeta balsojums norisinās apvienību pārvalžu ietvaros — katrā apvienībā tiek noteikts viens uzvarētājs.
Tas nozīmē, ka projekti nesacenšas visā novadā, bet gan savā teritorijā, konkurējot tikai ar attiecīgās apvienības projektiem.
Īstenošanai tiek virzīts projekts, kas attiecīgajā apvienībā saņem visvairāk balsu.
Ja pēc tā īstenošanas apvienības rīcībā vēl ir līdzekļi (atbilstoši iedalītajam finansējumam), var tikt īstenots arī nākamais augstāk novērtētais projekts.