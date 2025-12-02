Talsu novadā lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas izmaksas iekļaus ikmēneša rēķinā
No 2026. gada 1. janvāra Talsu novadā lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas izmaksas tiks iekļautas ikmēneša komunālajos rēķinos, aprēķinot tās proporcionāli īpašuma platībai pēc AAS “Piejūra” tarifiem. Iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt izvešanu pēc pieprasījuma vai nodot atkritumus speciālajos laukumos, lai samazinātu izmaksas un uzturētu kārtību pie konteineriem.
Vecas mēbeles, paklāji, bērnu rati, izlietnes un tualetes podi — šāda aina nereti redzama pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteineriem un to laukumos. Lai arī lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana prasa citādu pieeju un arī citu maksāšanas kārtību, ne visi iedzīvotāji to ievēro. Līdz šim kādas personas atbrīvošanos no, piemēram, vecā dīvāna apmaksāja no visas mājas pārvaldīšanas maksas, taču no 1. janvāra šīs izmaksas, proporcionāli īpašuma platībai, tiks iekļautas ikmēneša komunālajā rēķinā.
Lielgabarīta atkritumu klāsts ir plašs, taču to kopējā iezīme — tie ir tik lieli vai smagi, ka nav ievietojami sadzīves atkritumu konteinerā. Tā pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteineriem nereti krājas nolietotas mēbeles, sadzīves tehnika, mājsaimniecības lietas, un janvārī — plašs nokaltušo Ziemassvētku eglīšu klāsts.
Talsu novada saistošie noteikumi Nr. 25 paredz, ka lielgabarīta atkritumi tāpat kā būvniecības atkritumi ir jāsavāc atsevišķi, izmantojot speciāli paredzētus konteinerus vai citas tam paredzētas vietas.
Svarīgi! Lielgabarīta atkritumi ir jāsavāc atsevišķi, tas ir, tie nav izvedami kopā ar sadzīves atkritumiem, tāpēc šis ir papildu pakalpojums, kas arī prasa papildu izmaksas.
Lai arī no nākamā gada 1. janvāra Talsu novada pašvaldība iedzīvotājiem nodrošinās vismaz vienu savākšanas laukumu ārpus poligona, kur varēs nodot lielgabarīta atkritumus, kā arī izveidos kompostēšanas vietas dārzu un parku atkritumiem, taču šobrīd šie atkritumi bieži vien tiek novietoti pie sadzīves atkritumu konteineriem. To izvešana rada papildu izmaksas visiem mājas īpašniekiem, jo šis pakalpojums tiek segts no mājas pārvaldīšanas maksas.
Tā kā lielgabarīta atkritumu izvešanas radītās izmaksas tiek segtas no kopējiem līdzekļiem, kas paredzēti ēkai nepieciešamo remontdarbu veikšanai, tad no 2026. gada 1. janvāra tās tiks iekļautas ikmēneša komunālo maksājumu rēķinos proporcionāli īpašumu platībai.
Svarīgi! No nākamā gada izmaksas par lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu tiks iekļautas komunālajos rēķinos. Tās aprēķinās proporcionāli dzīvokļa platībai un piemēros pēc atkritumu apsaimniekotāja — atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības Piejūra noteiktajiem tarifiem, kas redzami.
Šobrīd lielgabarīta atkritumu izvešana notiek pārvaldnieka organizētajā kārtībā — reizi nedēļā tiek apsekoti konteinera laukumi, savākti neatbilstoši novietotie atkritumi un aprēķinātas izmaksas, kas tiek izdalītas uz attiecīgajam laukumam piesaistītajām mājām.
Tomēr ieteicams būtu lielgabarīta atkritumu savākšanu organizēt pēc pieprasījuma:
- iedzīvotāji individuāli piesaka lielgabarīta atkritumu izvešanu pie atkritumu apsaimniekotāja, vai arī ar savu transportu nogādā šos atkritumus uz AAS „Piejūra” šķirošanas laukumu vai jaunajiem savākšanas punktiem, kas būs pieejami no 2026. gada;
- iedzīvotājs individuāli piesaka lielgabarīta atkritumu izvešanu mājas pārvaldniekam;
- mājas vecākais vai pilnvarotā persona informē pārvaldnieku, kad attiecīgajā adresē nepieciešama lielgabarīta atkritumu izvešana. Ieteicams, lai iedzīvotāji savstarpēji vienotos par konkrētiem datumiem, kad šos atkritumus novietot, lai tie neuzkrātos un neveidotu nesakārtotību pie konteinera laukuma.
Pārdomāta lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana ne tikai ļaus ietaupīt, bet arī palīdzēs uzturēt glītu vidi, tai skaitā arī pie sadzīves atkritumu konteineriem un to laukumiem.
SIA „Talsu namsaimnieks” aicina: ja nepieciešama papildu informācija, jāsazinās ar mājas pārvaldnieku.