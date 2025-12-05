No 2026. gada paaugstinās Dabas resursu nodoklis, kas palielinās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un tarifus Aizkraukles novadā.
Novadu ziņas
Šodien 07:16
Izmest atkritumus būs dārgāk
No 2026. gada paaugstinās Dabas resursu nodokli par 10 eiro līdz 130 eiro par tonnu, kas palielinās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un tarifus vairākās Aizkraukles novada teritorijās. No 1. janvāra pieaugs gan poligona “Dziļā vāda” apglabāšanas maksa, gan kubikmetra tarifi dažādās apvienībās, kam vēl tiks piemērots 21% PVN.
Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma maksa no 1. janvāra pieaugs no 141,03 eiro par tonnu līdz 146,68 eiro par tonnu bez PVN.
SIA “Aizkraukles KUK” informē, ka Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta teritorijā atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 23,30 eiro par kubikmetru (pašlaik ‒ 22,79 eiro par kubikmetru bez PVN).
Pēc SIA “Ķilupe” informācijas, Kokneses, Pļaviņu apvienībā un Skrīveru pagastā maksa būs 23,27 eiro par kubikmetru (pašlaik ‒ 22,59 eiro par kubikmetru bez PVN). Savukārt Neretas un Jaunjelgavas apvienībā tarifs noteikts 26,57 eiro par kubikmetru (pašlaik ‒ 25,89 eiro par kubikmetru bez PVN).
Atkritumu apsaimniekošanas maksai vēl jāpiemēro 21 % PVN.