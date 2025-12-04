Ar garšu sprādzienu Liepājā durvis vērusi jauna kultūrvieta "Bankhaus"
Liepājā durvis vēris jaunais lokāls “Bankhaus”, kura atklāšanu iezīmēja daudzsajūtu vakariņas “Garšu galaktika. Kā Ziemassvētki izskatās no kosmosa?”, apvienojot gastronomiju, mākslu un tehnoloģijas sešu kārtu kosmiskā piedzīvojumā. Notikums iezīmē telpu kā platformu drosmīgām, interaktīvām pasākumu formām Liepājas kultūrvidē.
Liepājas kultūrtelpu papildinājis jauns lokāls – “Bankhaus”, kura atklāšanu ievadīja īpašs notikums – daudzsajūtu vakariņas “Garšu galaktika. Kā Ziemassvētki izskatās no kosmosa?”.
Vakariņas apvienoja gastronomiju, mākslu un tehnoloģijas, piedāvājot viesiem sešu kārtu piedzīvojumu, kur katra garša atklāja jaunu kosmisku dimensiju.
Pasākuma radošo koncepciju veido apvienība “Šarmants”, aicinot viesus doties unikālā garšu un sajūtu ceļojumā cauri kosmiski iedvesmotam Ziemassvētku stāstam. Vakara kulināro dramaturģiju nodrošina šefpavārs Nauris Hauka, piedāvājot ēdienus, kas katru vakariņu kārtu pārvērš par stāsta daļu. Savukārt piedzīvojuma virzību nodrošina audio gids - mūziķis Emīls Balceris, kura balss un muzikālie elementi vada viesus cauri katram vakara posmam.
“Pagājušajā gadā līdzīga formāta vakariņas guva lielu atsaucību, parādot, ka liepājnieki meklē neparastas idejas, kā baudīt svētku laiku. Tāpēc šogad esam izvēlējušies vēl drosmīgāku pieeju,” saka idejas autors Ritvars Embrekts. “Vakariņu gaitā aicinām viesus aktīvi iesaistīties, pārvietojoties telpā, un piedzīvot Ziemassvētkus jaunā, interaktīvā perspektīvā. Lai gan kosmoss ne vienmēr asociējas ar Ziemassvētkiem, jo šķiet tik tāls un auksts, šajā vakariņu pieredzē var noķert arī silto un sirsnīgo svētku noskaņu.”
“Garšu galaktika” iezīmē spilgtu sākumu “Bankhaus” telpai – vietai, kas turpmāk iecerēta kā platforma jaunām pasākumu formām un izaicinoši radošām idejām, ienesot Liepājas kultūras ainavā svaigu un drosmīgu enerģiju.
Pasākums tika organizēts ar Liepājas Kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu.