Novembrī Liepājā pasaulē nācis 41 mazulis
Novembrī Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nācis 41 mazulis — 22 zēni un 19 meitenes, tostarp dvīņu brālīši, un jaunās ģimenes sveiktas ar mīļiem piemiņas pārsteigumiem. Slimnīca izsaka pateicību savai profesionālajai komandai un novēl vecākiem spēku, mīlestību un siltumu šajā īpašajā dzīves posmā.
Novembrī Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā sagaidīts 41 jaundzimušais — pasaulē nākuši 22 puisēni un 19 meitenītes, tostarp arī dvīņu brālīši!
Slimnīca no sirds sveic visas jaunās ģimenes un priecājas par katru mazulīti! Lai bērni aug veseli, stipri un labsirdīgi, piepildot savu tuvinieku ikdienu ar prieku un sirsnību, norāda iestāde.
Liepājas Reģionālās slimnīca vecākiem vēl daudz mīlestības, pacietības un izturības šajā īpašajā dzīves posmā — bērnu audzināšanā. Lai mājās vienmēr mājo siltums, mīlestība un skanoši bērnu smiekli!
Katru ģimeni sveic ar mazu, mīļu pārsteigumu — zaķīša formā veidotu miega lupatiņu un jaundzimušā kartīti kā skaistu piemiņu par šo nozīmīgo brīdi. Slimnīca izsaka sirsnīgu paldies arī Dzemdību nodaļas profesionālajai un rūpīgajai komandai par lielo sirds darbu, atbalstu un gādību, palīdzot jaunajiem vecākiem justies droši un mierīgi. Viņu ieguldījums rada vidi, kurā jauna dzīvība ienāk pasaulē ar cieņu un mīlestību.