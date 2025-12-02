Par Valsts zemes dienesta dažiem pakalpojumiem būs jāmaksā vairāk
Valdība otrdien atbalstīja grozījumus Valsts zemes dienesta (VZD) sniegto pakalpojumu cenrādī, līdz ar to dažu pakalpojumu cenas nedaudz pieaugs.
Piemēram, kadastra datu reģistrācijai vai aktualizācijai nepieciešamās informācijas un dokumentu izvērtēšana iepriekš izmaksāja 52,04 eiro, bet no 2026. gada 6. janvāra izmaksas būs 52,71 eiro.
Dalības maksa VZD vadītajās apmācībās tagad ir 47,84 eiro, bet nākamgad tā palielināsies līdz 74,33 eiro.
Tāpat izveidots jauns pakalpojums "Kadastra datu reģistrācijai vai aktualizācijai nepieciešamās informācijas un dokumentu izvērtēšana", kas tiks piemērots par dokumentu un informācijas saņemšanu, apstrādi un izvērtēšanu.
Izveidots arī jauns pakalpojums "Objekta datu reģistrācija vai datu aktualizācija", nosakot maksu par būvi, telpu grupu, telpu, inženierbūves daļu, kuru ietvaros maksu piemēro, reģistrējot no dokumentiem un citu informācijas sistēmu datiem, neapsekojot apvidū.
Visu pakalpojumu apraksti un noteiktās konkrētajam pakalpojumam piemērojamās cenas ir pieejamas valsts pārvaldes pakalpojumu portāla "www.latvija.lv" pakalpojumu katalogā un VZD tīmekļvietnē.