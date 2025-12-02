Ilustratīvs attēls.
Novadu ziņas
Šodien 13:54
Ņūkāslas slimības ierobežošanai noteikta karantīna
Valdemārpilī un tās apkārtnē noteikta karantīna pēc BIOR testiem apstiprinātas mājputnu Ņūkāslas slimības, izveidojot 3 kilometru aizsardzības un 10 kilometru uzraudzības zonas. Ierobežota putnu un olu pārvietošana, aizliegti putnu pasākumi, un noteikti stingri biodrošības un dezinfekcijas pasākumi PVD uzraudzībā.
Saistībā ar Valdemārpilī konstatēto mājputnu saslimšanu ar Ņūkāslas slimību un pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Valsts zinātniskā institūta BIOR 27. novembra testēšanas pārskatu, Valdemārpilī un tās apkārtnē noteikta karantīna.
Noteiktās karantīnas teritorijas
Saskaņā ar rīkojumu noteiktas divas zonas:
- Aizsardzības zona – 3 km rādiusā ap slimības skarto novietni Valdemārpilī (aptver Valdemārpils pilsētu, Īves un Ārlavas pagastu).
- Uzraudzības zona – 10 km rādiusā, ietverot Ārlavas, Īves, Laidzes, Lubes un Valdgales pagastus.
Galvenie ierobežojumi karantīnas laikā
Līdz brīdim, kad rīkojums tiks atcelts, aizsardzības un uzraudzības zonā:
Aizliegts:
- pārvietot mājputnus un citus nebrīvē turētus putnus no karantīnas zonā esošām novietnēm (vismaz 30 dienas pēc rīkojuma publicēšanas), izņemot rīkojumā minētās atļautās situācijas;
- pārvietot inkubējamas un pārtikas olas no karantīnas zonas objektiem;
- rīkot putnu izstādes, tirgus un citus masu pasākumus ar putnu piedalīšanos;
- atjaunot medījamo putnu krājumus;
- izvest svaigu mājputnu gaļu, gaļas produktus vai putnu izcelsmes blakusproduktus bez PVD atļaujas.
Biodrošības pasākumi:
- putnu turētājiem jānovērš slimības ierosinātāja izplatība, ievērojot stingrus biodrošības noteikumus;
- transportlīdzekļu īpašniekiem jāveic dezinfekcija pēc katra pārvadājuma un izbraukšanai no karantīnas zonas nepieciešama PVD inspektora rakstiska atļauja;
- novietnēs jāuztur reģistrs par visām personām, kas tās apmeklē, un tas jāuzrāda PVD pēc pieprasījuma;
- jebkura persona, kas pamana beigtus vai slimus savvaļas vai mājputnus, nekavējoties ziņo PVD.