Arhibīskaps Kārlis Žols par Ziemassvētku kultūršoku
Vai Dievam jāpateicas arī par karu Ukrainā? Kādu kultūršoku piedzīvojam Ziemassvētkos un vai mākslīgo intelektu var salīdzināt ar kartupeli? Par to Jauns.lv Ziemassvētku noskaņā saruna ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē arhibīskapu Kārli Žolu. Arī par to, kā saliedēt ārpus Latvijas dzīvojošos tautiešus, kā mainīsies baznīca un arī par trompetes spēli.
Vai Jēzus dzimšana ir “fantastiska pasaka”?
- Ziemassvētki ir laiks, kad daudzi (ne tikai nekristieši, bet arī kristieši) uzdod “sakramentālos, mūžīgos” jautājumus – kā var dzemdēt jaunava, tās taču fantastikas pasakas un tā tālāk. Katru gadu uz šajā laikā lielākā vai mazākā mērā mācītājiem, bīskapiem, baznīcas cilvēkiem uzdod vienus un tos pašus jautājumus, un gaida atbildi. Atbildes arī vienas un tās pašas. Vai tev bieži nākas uzklausīt šādus jautājumus, un kas skan atbildēs, arī saistībā ar karu?
- Saistībā ar karu ir tas mūžīgais jautājums: kāpēc Dievs pieļauj to un to? Kāpēc Dievs pieļauj karu, kāpēc cilvēki iet bojā, kāpēc iet bojā bērni, kāpēc tiek darītas pārestības, un tā tālāk. Nezinu, vai mēs šos jautājumus varam tieši saistīt, piemēram, ar to, kā tas notika ar jaunavu Mariju un kā viņa piedzemdēja bērniņu Jēzu - kā to tradicionāli un parasti Baznīca izprot: kā jaunava piedzemdē bērnu.
Ir divas dimensijas, kas varbūt savā starpā saistās. Tradicionālā atbilde uz jautājumu, kāpēc notiek traģēdijas, parasti ir šāda: mums jāskatās ne tik daudz pagātnē, bet uz to, ko jau pieminēju - ka šajās drāmās, sāpēs un traģēdijās kaut kas mirst, bet kaut kas arī dzimst.
Kāpēc cieš šie cilvēki? Kāpēc mēs dažkārt ciešam: pēkšņi, nepamatoti, it kā bez iemesla? Tāpēc, ka mēs neredzam visu bildi - tā ir tā tradicionālā atbilde.
Bet, patiesību sakot, mēs varam ieiet ļoti dziļās pārdomās. Par Mariju jautājums jau ir par uztveri. Gan par uztveri tajā situācijā, kas ir mums, gan par uztveri teksta lasītājiem un klausītājiem. Mēs ne vienmēr saprotam arī tīri lingvistiskās nianses — “jaunava”, “jauna sieviete”, “jauna meitene”. Tekstu var lasīt dažādi.
Otrs aspekts ir laika perspektīva, ja mēs tiešām domājam par to brīdi, kurā tas (šī dzimšana) notika. Kā tas notika? Vai tur tiešām nebija iesaistītas kādas citas apziņas pakāpes? Vai cilvēki tajā brīdī bija nomodā tā, kā mēs to saprotam?
Bībelē vairākas reizes atkārtojas, ka tas notika naktī. Un nakts, iespējams, nozīmē arī citādu apziņas stāvokli, ne tik skaidru, kā mēs to saprotam šodien.
Tas attiecas arī uz citiem tā sauktajiem brīnumu stāstiem: vai Jēzus tiešām staigāja pa ūdens virsu, vai pārvērta ūdeni vīnā, vai pabaroja tūkstošus ar dažām maizēm un zivīm. Jautājums ir gan par mūsu izpratni, gan par cilvēku apziņu tajos laikos.
Ja šos dažādos līmeņus saliek kopā, varbūt iegūstam kaut ko tādu, ko spējam pieņemt. Bet tā ir jau lielāka, teoloģiska diskusija.