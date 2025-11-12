Latviešu arhibīskaps Kārlis Žols ar trompeti Ļvivā izvada kritušos ukraiņu karavīrus. VIDEO
11. novembrī, kamēr Latvijā Lāčplēša dienā godināja neatkarības cīņu varoņus, bet Krievija jau 1357 dienas turpināja nogalināt "brāļu tautas" pārstāvjus un iznīcināt pilsētas Ukrainā, Ļviva atvadījās no trim kritušajiem karavīriem. Sēru atvadu melodiju “Silenzio” pilsētas mēroga atvadu ceremonijā Tirgus laukumā vienlaikus izpildīja divi trompetisti — vietējais trompetists un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē arhibīskaps Kārlis Žols, kurš ieradās Ļvivā. Par to vēsta Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē vietne.
“Šāda atvadu ceremonija jūsu varoņiem ir ārkārtīgi aizkustinoša. Tā ir par visu to vienotību, kuri cīnījās un turpina cīnīties par mieru, par cilvēkiem, par dzīvību. Mums kā baznīcai ir jābūt dzīviem, mums ir jāliecina par šo miera un patiesības pieredzi. Es zinu, ka mūsu draudzes visā pasaulē vāc gan naudas ziedojumus, gan visos iespējamos veidos palīdz Ukrainai. Draudžu kopienas ne tikai lūdzas par jūsu cīņu un jūsu uzvaru, bet arī veic ļoti praktisku darbu, atbalstot jūs dažādos veidos. Tāpēc mēs visi vienmēr esam ar jums,” sacīja arhibīskaps Kārlis Žols.
Atvadu ceremonijā piedalījās arī Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs un Latvijas Republikas Goda konsuls Ļvivā Volodimirs Garcula. Pēc tam godājamie viesi apmeklēja Rātsnamu, kur tikās ar pilsētas mēru Andriju Sadoviju.
“Paldies par jūsu vizīti, par jūsu atbalstu Ukrainai un brīnišķīgo sadarbību, ko mēs pastāvīgi paplašinām ar jūsu valsts pilsētām. Jūs zināt, ka mūsu UNBROKEN centrā kara laikā mēs esam ārstējuši jau vairāk nekā 25 tūkstošus ievainoto, un mēs nolēmām izveidot globālu tīklu — UNBROKEN Universitāti, kas apvieno medicīnu un vadību, un tāpēc sagatavo jaunu ārstu un vadītāju paaudzi, kas ir spējīga pieņemt izaicinājumus. Šodien tas ir ārkārtīgi svarīgi,” tikšanās reizē uzsvēra Andrijs Sadovijs.
2022. gada vasarā Ļviva pirmā Ukrainā uzsāka pilsētas mēroga atvadu ceremoniju kritušajiem aizstāvjiem. Bēru procesija apstājas Tirgus laukumā, un šajā laikā pilsētas trompetists izpilda svinīgu sēru melodiju — itāļu “Silenzio”, kas nozīmē “Klusums”. Garāmgājēji, rātsnama un citu iestāžu darbinieki iznāk, lai izrādītu pēdējo cieņu katram varonim. Atvadu priekšvakarā rātsnama darbinieki rīko tikšanās ar kritušo aizstāvju ģimenēm, lai vienotos par visām ceremonijas detaļām. Pilsēta pilnībā nodrošina arī apbedīšanas materiālo daļu. Vienlaikus informācija par apbedīšanu tiek pastāvīgi publicēta Ļvivas pilsētas domes tīmekļa vietnē ar aicinājumu visiem atturēties no jebkādu izklaides pasākumu vai svinību rīkošanas bēru laikā.
Turklāt Ļvivas centrā — Tirgus laukumā, kā arī dzelzceļa stacijā rātsnams pastāvīgi izvieto informatīvos stendus ar kritušo aizstāvju biogrāfijām, no kuriem pilsēta atvadās. Tas viss, lai pēc iespējas vairāk cilvēku — iedzīvotāju, viesu vai vienkārši garāmgājēju — varētu ne tikai godināt kritušos varoņus, bet arī uzzināt vairāk par viņu dzīves ceļu, hobijiem un sapņiem.
Kārlis Žols ir luterāņu mācītājs un teologs, kurš daudzus gadus kalpojis Latvijas diasporā, bet kopš 2025. gada 27. aprīļa viņš ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē arhibīskaps. Papildus teoloģiskajai izglītībai viņam ir arī muzikālā un pedagoģiskā izglītība. Viņš ir četru bērnu tēvs, tulko un raksta grāmatas, runā 5 valodās.