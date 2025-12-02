Restorānā "Zoltners" lūdz Dievu un vāc ziedojumus daudzbērnu ģimenēm
Restorānā “Zoltners” Kroņaucē notikušajās Lūgšanu brokastīs, kas jau desmito gadu vieno Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastus, kopā sanāca uzņēmēji, pašvaldību un sabiedrisko iestāžu pārstāvji, lai sarunās un lūgšanā izceltu ģimenes un bērnu kā pamatvērtības nozīmi. Pasākumā izskanēja iedvesmojoši dzīvesstāsti un tika saziedoti līdzekļi divām daudzbērnu ģimenēm Tērvetē un Augstkalnē.
28. novembrī, laikā starp Mūžības svētdienu un Pirmo Adventi, restorānā “Zoltners” Kroņaucē ar lūgšanu, sirsnīgām sarunām un patiesiem dzīvesstāstiem tika aizvadītas Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu Lūgšanu brokastis.
Šis pasākums tradicionāli jau desmit gadu garumā īsi pirms Ziemassvētku laika kopā aicina triju pagastu uzņēmējus, izglītības, sociālās un rehabilitācijas jomas iestāžu vadītājus, pašvaldības deputātus un Dobeles novada domes vadību.
Atklājot jubilejas pasākumu, visus klātesošos uzrunāja bijusī Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, ar kā atbalstu pirms desmit gadiem šis pasākums tika iedibināts un nu jau kļuvis par jauku tradīciju. Viņa uzsvēra, ka nav mazsvarīgi ļauties mirklim, kad satiekas garīgā un laicīgā pasaule, kas spēj sniegtu spēku turpmākajam darbam, pārliecībai un veiksmes ticībai.
Svētkos visus sveica un ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Lūgšanu brokastu rīcības komitejas pārstāve Everita.
No Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Ozoliņa izskanēja pateicība ikvienam, kas ikdienā ar vislielāko atbildības sajūtu strādā novada iedzīvotāju labā, uzsverot, ka tas ir pamats, kas veicina mūsu novada izaugsmi un attīstību.
Šogad visus vienojošā tēma bija Ģimene un tās pamatvērtība – bērni. Ar klātesošajiem par ģimenes vērtībām savā pārliecībā dalījās mācītājs, Liepājas diecēzes palīgbīskaps Uldis Gailītis un Dobeles ev. lut. draudzes un Bukaišu ev.lut. draudzes mācītājs Oskars Laugalis. Ikvienam bija iespēja uzklausīt divus brīnišķīgus stāstus, ar kuriem savā pieredzē dalījās Jānis Biķis ar dēliem no Siguldas un no Vecumnieku pagasta Otomeru ģimene, kas lepojas ar savu bagātību – savām ģimenē augošajām deviņām atvasēm.
Lūgšanu brokastu izskaņā, mācītājs Guntars Lūsītis visiem teica lielu paldies par rasto iespēju ikdienas steigā uz mirkli apstāties un satikties. Vienlaikus viņš sniedza informāciju, ka pasākumā saziedotie līdzekļi kā Ziemassvētku pārsteigums nokļūs līdz divām ģimenēm Tērvetē un Augstkalnē, kas iegulda rūpes par katrā ģimenē augošajām sešām atvasēm.
Pasākumu organizēja un uz atkalsatikšanos visus aicināja mācītājs Guntars Lūsītis, kas kā mācītājs Dobeles novadā kalpo Augstkalnes Mežmuižas ev. lut. draudzē, Kalnamuižas ev. lut. draudzē Tērvetē un Annenieku ev. lut. draudzē.