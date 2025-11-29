FOTO: Dobeles Ceriņu dārzs pārtop ziemas pasakā - atklāts “Ziemas dārzs”

Ziemas brīnums Dobelē — Ceriņu dārzs pārtop gaismas dārzā
No 29. novembra līdz 21. decembrim Dārzkopības institūta dārzs sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību pārtaps par īpašu ziemas piedzīvojumu - Ziemas dārzu, kur satiksies māksla, daba un gaisma.
Plašāk pazīstams kā Ceriņu dārzs, kas pavasarī uzņem desmitiem tūkstošus apmeklētāju, šogad pirmo reizi aicina viesus izbaudīt dārza burvību arī ziemā.
No 29. novembra līdz 21. decembrim Dārzkopības institūta dārzā Dobelē ikviens aicināts baudīt “Ziemas dārzu”. Ieeja ir bez maksas, un dārzs būs atvērts katru dienu no plkst. 9.00 līdz 22.00. Gaismas instalācijas iedegsies piektdienās, sestdienās un svētdienās plkst. 17.00, radot īpašu ziemas noskaņu vakara pastaigām.
Iekšpagalmā pie veikaliņa būs ierīkota mājīga atpūtas vieta ar soliem un galdiņiem, kur valdīs svētku gaisotne. Pirms vai pēc pastaigas apmeklētāji varēs iegādāties karstos dzērienus un Dārzkopības zinātnieku radītos gardumus. Veikaliņš piektdienās un sestdienās darbosies no plkst. 10.00 līdz 21.00, svētdienās – no 10.00 līdz 19.00, bet darba dienās – kā ierasts no plkst. 8.00 līdz 18.00.
“Ziemas dārzs” būs īpašs notikums Dobelē - iespēja nesteidzīgā gaismu pastaigā izbaudīt mākslu un dabu svētku noskaņās, satikties ar draugiem vai ieplānot skaistu fotosesiju ziemas vidū.
“Dārzkopības institūta dārzs vienmēr ir bijis dzīvs un krāsains cauru gadu, un šogad mēs vēlamies, lai tas iemirdzas arī ziemā. Šī būs iespēja cilvēkiem nesteidzīgi baudīt gaismu, mākslu un dabas mieru - siltu satikšanās vietu tumšajā sezonā,” norāda Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele.