Dobeles novada iedzīvotājus aicina piedalīties Ziemassvētku konkursā
Dobeles novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties noformējuma konkursā “Ziemassvētku gaismā 2025”, lai radītu svētku noskaņu un godinātu radošus, oriģinālus risinājumus trīs kategorijās. Pieteikumi pieejami līdz 2025. gada 23. decembrim, bet uzvarētāji, kuri katrs saņems 300 EUR balvu, tiks izziņoti 2026. gada 30. janvārī.
Lai sekmētu Dobeles novadā Ziemassvētku laikam un Jaunā gada tematikai atbilstošas noskaņas radīšanu, akcentējot radošas un oriģinālas izpausmes, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm Dobeles novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju ņemt dalību noformējuma konkursā “Ziemassvētku gaismā 2025”.
Noformējumi tiks vērtēti trīs kategorijās:
- Skaistākais privātmājas noformējums 2025;
- Skaistākais daudzdzīvokļu mājas noformējums 2025;
- Skaistākais vietējā uzņēmuma noformējums 2025.
Konkursa katras kategorijas uzvarētājam tiks piešķirta atzinības balva, naudas izteiksmē 300,00 EUR.
Konkursa dalībnieki savu dalību konkursā var pieteikt no 2025. gada 30. novembra līdz 2025. gada 23. decembrim (ieskaitot). Konkursa dalībnieks skaitās vērtējamā noformējuma pārstāvis (juridiskas persona) vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, bet tādā gadījumā tiešā labuma guvējs ir pieteiktās mājas/uzņēmuma īpašnieks.
Pieteikuma veidlapa un Nolikums pieejami Dobeles novada pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv sadaļā Aktualitātes. Konkursam pieteikumu iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: apic@dobele.lv, ar norādi Konkurss ”Ziemassvētku gaismā 2025”;