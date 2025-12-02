Smiltenes novada Gada jauniešus suminās piektdien. Kas viņi ir?
Smiltenes novadā noslēdzies pieteikumu posms konkursam “Smiltenes novada jaunietis 2025” un brīvprātīgā darba atzinībām, saņemot 26 pieteikumus astoņās kategorijās. Laureāti tiks godināti 5. decembrī plkst. 18:00 Smiltenes novada Kultūras centra Mazajā zālē.
Smiltenes novada iedzīvotājiem bija iespēja izvirzīt jauniešus Smiltenes novada pašvaldības atzinības konkursā “Smiltenes novada jaunietis” 2025, kā arī pieteikties brīvprātīgā darba veicējiem, kuri oficiāli nostrādājuši vismaz 50 darba stundas 2025. gadā Smiltenes novadā. Kopumā tika saņemti 26 pieteikumi astoņās kategorijās.
Konkursa mērķis ir veicināt Smiltenes novada jauniešu izaugsmi un ieguldījumu, novērtējot un motivējot viņus līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē. Atzinības rakstus par personisko izaugsmi un ieguldījumu Smiltenes novadā piešķirs jauniešiem šādās nominācijās:
* Roberts Kundziņš – “Gada jaunietis kultūrā”;
* Kristers Purviņš – “Gada jaunietis sportā”;
* Marta Brante – “Gada jaunietis skolā vecuma grupā 13-16 gadi”;
* Kristers Purviņš – “Gada jaunietis skolā vecumā no 17 gadiem”;
* Rihards Krievāns – “Gada jaunietis pagastam/ Smiltenei”;
* Anna Celmiņa – “Gada jaunietis novadam”;
* Valters Kvelde – “Gada iedvesmotājs”;
* Kristers Rozītis, Valērija Čuhnova, Alīna Maija Skaidrā – “Gada jauniešu neformālā grupa”.
* “Veicināšanas balva”– Kārlim Brozim un Armando Zujevam.
* “Par brīvprātīgā darba veikšanu” – Kristers Rozītis, Gabriela Annija Paiķena, Loreta Raudiņa, Anna Celmiņa, Alīna Maija Skaidrā, Kitija Vennere, Tina Haka, Kristers Purviņš.
* “Gada Brīvprātīgais” – Katrīna Ozoliņa.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks 2025. gada 5. decembrī pulksten 18.00 Smiltenes novada Kultūras centra Mazajā zālē, Gaujas ielā 1. Aicināti visi novadnieki.