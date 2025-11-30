Foto: Smiltenes novada pašvaldība
Novadu ziņas
Šodien 21:50
Smiltenē būvē jaunu tirdzniecības centru un ievieš satiksmes izmaiņas
Saistībā ar jaunā tirdzniecības centra izbūvi Kalēju ielā 7 un paredzamo satiksmes plūsmas palielināšanos Smiltenē, visā Kalēju ielas garumā ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas, vēsta Smiltenes novada pašvaldība.
Līdz šim satiksmes kustība tika organizēta vienā virzienā, bet turpmāk Kalēju iela būs divvirziena kustības iela. Papildus noteikts ātruma ierobežojums – 30 km/h.
Divvirzienu kustība uzlabo plūsmas elastību – ļauj klientiem un piegādes transportam vieglāk piekļūt objektam no abām pusēm, kas savukārt novērstu sastrēgumus un uzlabotu satiksmes drošību. Novadniekus aicina ievērot ceļu satiksmes noteikumus un saglabāt drošas braukšanas kultūru.