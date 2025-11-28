"Bite" reaģē uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra apgalvojumu par sūdzībām sakarā ar papildu pakalpojumu pieslēgšanu bez patērētāju piekrišanas
Komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu sniedzēja SIA "Bite Latvija" reaģējusi uz ziņu, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) saņemtas sūdzības par SIA “Bite Latvija” par to, ka automātiski notiek papildu pakalpojumu pieslēgšana bez patērētāju piekrišanas.
"Līdz šim brīdim "Bite Latvija" nav saņēmusi no Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) oficiālu pieprasījumu, kurā iestāde lūgtu skaidrot "Bite Pamatkomplekta" būtību. Publiskajā telpā paustais PTAC apgalvojums ir sākotnējais viedoklis, kam "Bite Latvija" nepiekrīt, un kolīdz saņemsim oficiālu pieprasījumu, sniegsim skaidrojumu," paziņojusi "Bite Latvija" Kopienas vadītāja un darba devēja tēla vadītāja Una Ahuna-Ozola.
"Paskaidrojam, ka "Bite Pamatkomplekts", ko ieviešam no 2026. gada 1. janvāra, ir administrēšanas un apkalpošanas pakalpojumu kopums, kas apvieno vairākus pakalpojumus klientu ērtībai, noņemot daudzas atsevišķas maksas un nodrošinot skaidru, paredzamu cenu – 1,98 EUR mēnesī. Komplektā ietilpst krāpniecisko zvanu bloķēšana, SIM kartes maiņa, līgumu pārreģistrēšana, zvani uz klientu centru un tehniskā palīdzība, optiskā interneta adreses maiņa, pakalpojuma slēgšana uz laiku un citi pakalpojumi, kas iepriekš varēja izmaksāt līdz pat 25 EUR atsevišķi."
Jauns.lv jau vēstīja, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) saņemtas sūdzības par SIA “Bite Latvija”, kas automātiski pieslēdz papildu pakalpojumus bez patērētāju piekrišanas. PTAC aicina rūpīgi izvērtēt izmaiņas un rakstveidā vērsties pie pakalpojuma sniedzēja. PTAC informē, ka pēdējo dienu laikā ir saņemts ievērojams skaits sūdzību par SIA “Bite Latvija” komercpraksi, kas saistīta ar papildu pakalpojumu “Bite Pamatkomplekts” automātisku pieslēgšanu bez patērētāju piekrišanas.
Elektronisko sakaru likums nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs drīkst palielināt ikmēneša maksu par internetu, telefonu vai citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem. Tomēr pakalpojumu sniedzējs nedrīkst pieslēgt papildu pakalpojumus, kas nav elektronisko sakaru pakalpojumi, bez klienta skaidras piekrišanas, norāda PTAC.
PTAC uzsver, ka patērētājiem jāpārbauda e-pasts vai pašapkalpošanās portāla profilā pieejamā informācija. Ja tiek konstatēts, ka klientam plānots pieslēgt papildu pakalpojumu, kas nav elektronisko sakaru pakalpojums, nekavējoties rakstiski jāsazinās ar "Bite Latvija" un jāizsaka iebildumi par konkrētā papildu pakalpojuma pieslēgšanu.
Vienlaikus klientiem ir jāpieprasa līdzšinējā elektronisko sakaru pakalpojuma līguma turpināšana bez "Bite pamatkomplekta" pieslēgšanas. PTAC informē, ka patērētājiem jāseko līdzi turpmākajai informācijai PTAC mājaslapā vai sociālo mediju kontos, kur PTAC informēs patērētājus par izvērtēšanas rezultātiem.