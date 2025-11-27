Tukuma novada iedzīvotājus aicina rotāt savus balkonus, privātmājas un uzņēmumus
Tukuma novada iedzīvotājus aicina rotāt savus balkonus, privātmājas un uzņēmumus svētkiem un pieteikt arī kaimiņus, lai kopā radītu svinīgu noskaņu.
Turpinot skaisto tradīciju veidot vienotu Ziemassvētku noskaņu Tukuma novadā, izsludinām svētku noformējuma konkursu “Ziemassvētku Smukums 2025”!
Laika ziņas decembra sākumā nesola lutināt ar gaisīgām sniegpārslām vai baltu sniega segu, taču svētku noskaņu varam uzburt katrs pats.
Ikviens ikvienu novadnieku iesaistīties gaišajā svētku gaidīšanas procesā – rotāt un izgaismot logus, balkonus, durvis, jumta kores, dārzus un skatlogus. Radīsim prieku sev un apkārtējiem!
No 1. līdz 16. decembrim piesaki savu vai kaimiņa izveidoto noformējumu, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/wv6sTdPE5me4TYhg6 vai arī zvani attiecīgajai pagasta pārvaldei, Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvalde vai Tukuma Novada Pašvaldība klientu apkalpošanas centram.
Ziemassvētku rūķi pieteiktos objektus dosies lūkot nedēļā pēc trešās Adventes.