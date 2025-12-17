Neticami! ASV pēc 40 gadiem atrasta sieviete, kura bērnībā tika nolaupīta
ASV pēc vairāk nekā 40 gadiem dzīva atrasta sieviete, kura bija pazudusi kopš 1983. gadā.
Mišelai Ņūtonei bija tikai trīs gadi, kad 1983. gada 2. aprīlī viņa kopā ar māti Debru Ņūtoni pameta Luisvilu Kentuki štatā. Kā Debra toreiz apgalvojusi savam vīram Džo Ņūtonam, viņa devusies uz Džordžiju jaunā darba dēļ. Pēc tam māte un meita pazuda bezvēsts.
Varasiestādes uzskata, ka Debra nolaupījusi Mišelu, izraisot gadiem ilgu meklēšanu. Kādā brīdī Debra pat tika iekļauta FIB astoņu visvairāk meklēto vecāku nolaupīšanas lietu bēgļu sarakstā.
24. novembrī 66 gadus vecā Debra tika aizturēta Floridas pilsētā The Villages un apsūdzēta aizbildnības pārkāpumā.
Marionas apgabala šerifa biroja publiskotajos ķermeņa kameras ierakstos, kas demonstrēti WESH2 “Facebook” lapā, redzams, ka Debra ir šokēta, kad deputāti ierodas pie viņas mājas piebraucamā ceļa. Video kāds draugs joko: “Viņi nāk pēc tevis, Šeron!” — tas esot vārds, ar kuru Debra, iespējams, dzīvojusi pēc aizbraukšanas no Kentuki.
Kad Debra pajoko, ka deputāti droši vien atbraukuši dēļ viņas suņa, viens no likumsargiem viņai saka: “Mēs esam šeit jūsu dēļ, kundze. Noteikti jūsu dēļ.”
Viņš paskaidroja, ka ir izdots aresta orderis saistībā ar Kentuki štatā pazuduša bērna lietu. “Es neko neesmu izdarījusi,” Debra sacīja, kad viņai uzlika roku dzelžus.
Pēc aizturēšanas Mišela, kurai tagad ir 46 gadi, atkalapvienojās ar savu tēvu. “Viņa vienmēr bija mūsu sirdī,” sacīja Džozefs Ņūtons. “Es nespēju aprakstīt to brīdi, kad iegāju un atkal varēju apskaut savu meitu. Es šo mirkli nemainītu ne pret ko,” viņš piebilda. “Tas bija gluži kā redzēt viņu piedzimstam pirmo reizi.”
Sākotnēji Džozefs neesot sapratis, ka kaut kas nav kārtībā, jo sieva apgalvojusi, ka pārceļas uz Džordžiju, lai sāktu jaunu darbu un sagatavotu jaunas mājas ģimenei, norādīja šerifa birojs. Džozesam bija paredzēts vēlāk pievienoties ģimenei, taču Debra ar meitu aizbrauca agrāk.
Pēdējo reizi ar sievu viņš sazinājās ap 1984. vai 1985. gadu. Pēc tam viņš no viņas vairs neko nedzirdēja.
Debras un Mišelas meklēšana turpinājās līdz 2000. gadam, kad lieta tika izbeigta, jo prokuroriem neizdevās sazināties ar tēvu. Jaunas pavedienu nebija arī pēc tam, kad kāds ģimenes loceklis 2016. gadā lūdza lietu atjaunot.
Situācija radikāli mainījās 2025. gadā, kad Crime Stoppers informators atpazina Debru. Saskaņā ar šo mediju sniegto informāciju Debra bija atkārtoti apprecējusies un lietojusi vārdu Šerona Nīlija. Mišela, kura uzauga ar citu vārdu, nemaz nezināja, ka bērnībā bijusi nolaupīta.
Debra tika nogādāta tiesā Luisvilā un pēc radinieka iemaksātas drošības naudas atbrīvota. Tiesas sēdē piedalījās gan Mišela, gan viņas tēvs. Mišela sacīja, ka viņas nolūks ir “atbalstīt viņus abus un mēģināt palīdzēt visiem tikt tam pāri.”