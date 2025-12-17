Iznīcināt Berlīni, “atbrīvot” Vīni - Krievijas propagandists uzbur kara fantāzijas par Eiropu
Krievijas propagandists Vladimirs Solovjovs otrdien ēterā vairoja bažas par iespējamu plašāka kara izcelšanos Eiropā, uzskaitot vairākas valstis, kuras Krievijai vajadzētu “iznīcināt” un “atbrīvot”.
“Vēlreiz mums nāksies iznīcināt Berlīni un ieiet šajā nolādētajā pilsētā,” sacīja Solovjovs. “Vēlreiz mums nāksies ieiet Parīzē. Vēlreiz mums nāksies atbrīvot Vīni. Nu, iespējams, austrieši pārdomās. Tas nenozīmē, ka mēs to vēlamies. Taču viens no principiem, ko postulējis mūsu augstākais virspavēlnieks, ir šāds – ja mūs piespiež rīkoties, tad mēs rīkojamies.”
Solovjova izteikumi izskanēja pēc tam, kad viņš pagājušajā nedēļā devās uz Ukrainas pilsētu Pokrovsku, lai veidotu propagandas sižetu. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam līdz šim karā ar Ukrainu nav izdevies šo pilsētu ieņemt.
Šie izteikumi izskan arī laikā, kad pieaug bažas par to, ka Krievija, turpinot iebrukumu Ukrainā, varētu vērsties arī pret citām valstīm.
Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sījārto šonedēļ brīdināja, ka spriedze ar Krieviju pieaug un Eiropa karu neizturētu. “Krievijas aktīvu iesaldēšana jau bija nopietns solis, taču šo aktīvu izmantošana iet vēl tālāk. Tā ir bezprecedenta mēroga kara provokācija,” viņš sacīja, komentējot Eiropas Savienības ieceri izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus. “Tāpēc šodien Ārlietu padomē es skaidri pateikšu, ka Ungārijai turpmākas eskalācijas risks nav pieņemams. Vienkārši tāpēc, ka, ja starp Eiropu un Krieviju izceltos karš, Eiropa to nepārdzīvotu.”
Arī Lielbritānijas Aizsardzības štāba priekšnieks, gaisa spēku maršals sers Ričards Naitons, brīdinājis sabiedrību būt gatavai iespējamam karam ar Krieviju. Līdzīgu brīdinājumu izteicis arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. “Kara ēna klauvē pie Eiropas durvīm, un šis karš varētu būt lielāks un asiņaināks nekā jebkas, ko esam piedzīvojuši pēdējā laikā,” sacīja Rite.
Solovjovs arī iepriekš izcēlies ar sakarsētiem, iznīcinošas retorikas pilniem izteikumiem, tostarp jūlijā atklāti fantazējot par kodoluzbrukumu Amerikas Savienotajām Valstīm.