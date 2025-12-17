"Pārtrauciet militāro retoriku" Krievija neticami bezkaunīgā veidā uzrunā Nīderlandi - valsti, kuras pilsoņus tā nogalināja, notriecot MH17 lidmašīnu
“Iesakām piebremzēt militāro retoriku un apdomāties, kur Karalisti ved šāda rīcība,” šonedēļ Nīderlandi pamācīja Krievijas vēstniecība, komentējot izteikumus par to, ka līdz 2030. gadam Eiropai jāgatavojas karam ar Krieviju. Jāatgādina, ka tieši Krievija 2014. gadā notrieca pasažieru reisu “MH17”, nogalinot desmitiem Nīderlandes pilsoņu, pēcāk pazemojot to mirstīgās atliekas, uz kuru fona Krievijas atbalstītie separātisti Ukrainas austrumos fotografējās.
Neskatoties uz starptautisko tiesu un ANO secinājumiem par Maskavas atbildību šajā noziegumā, Krievijas vēstniecība Hāgā tagad pārmet Nīderlandei “draudus” un “rupju toni”, vienlaikus pati turpinot agresīvu karu Ukrainā un atklāti draudot Eiropai.
“Pēdējo nedēļu laikā [Nīderlandes] Karalistes augsta līmeņa amatpersonas ir nākušas klajā ar draudīgiem paziņojumiem pret Krieviju, pārkāpjot visas saprāta robežas. Nemaz nerunājot par pilnīgi nepieņemamo un rupjo toni, kādā šie izteikumi vērsti pret Krievijas vadību,” pausts Krievijas vēstniecības Nīderlandē paziņojumā.
Paziņojumā norādīts, ka aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs Rubens Brekelmans regulāri aicina palielināt militāro atbalstu “noziedzniekiem Kijivā” un paziņo par nepieciešamību līdz 2030. gadam būt gataviem konfliktam ar Krieviju.
Savukārt ministra pienākumu izpildītājs paziņojis par plāniem mainīt dzelzceļa pārvadājumu struktūru Nīderlandē, paredzot, ka militāro kravu pārvadājumiem būs prioritāte pār civilo transportu. “Šie pasākumi ir tieši vērsti uz NATO loģistikas optimizēšanu Krievijas robežu virzienā,” pausts vēstniecības paziņojumā.
“Pēc Somijas prezidenta Aleksandra Stuba vizītes Nīderlandē kļuvis skaidrs, ka galvenā tēze, ko Nīderlandes amatpersonas virza, ir turpmāka militārā atbalsta palielināšana Ukrainai un NATO spēju stiprināšana. Pret ko tieši — tas ir retorisks jautājums. Vienlaikus Karalistes varasiestādes cenšas pasniegt šādus soļus kā mēģinājumu nodrošināt mieru Eiropā “ar spēka palīdzību”,” pauž Krievijas pārstāvji.
“Ir skaidri jāsaprot, ka draudi pret Krieviju ir pēdējais, kas veicina drošības stiprināšanu. Nevajadzētu gaidīt, ka Maskava šādus paziņojumus nedzird un nepamana. Krievijas prezidents Vladimirs Putins par šo jautājumu ir izteicies ļoti skaidri: “Mēs neplānojam karot pret Eiropu. Es to esmu teicis simts reizes. Taču, ja Eiropa vēlēsies karot pret mums un pēkšņi uzsāks karu pret mums, mēs būsim gatavi,” teikts Krievijas vēstniecības Nīderlandē paziņojumā.
Kā zināms, Apvienoto Nāciju Organizācijas aviācijas aģentūra atzinusi Krieviju atbildīgu par Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu Donbasā 2014.gadā, nogalinot 298 cilvēkus.
Monreālā bāzētā Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (OCAO) paziņoja, ka Austrālijas un Nīderlandes ierosinātās prasības par "Malaysia Airlines" reisa MH17 pasažieru lidmašīnas "Boeing 777" notriekšanu 2014.gada 17.jūlijā ir "labi pamatotas ar faktiem un likumiem".
"Krievijas Federācija nepildīja savas saistības, ko nosaka starptautiskās aviācijas tiesības, sakarā ar "Malaysia Airlines" reisa MH17 lidmašīnas notriekšanu 2014.gadā," teikts pirmdienas vakarā izdotā aģentūras paziņojumā.
2014. gada 17. jūlijā Malaysia Airlines reiss MH17, kas lidoja no Amsterdamas uz Kualalumpuru, tika notriekts virs separātistu kontrolētās teritorijas Ukrainas austrumos. Lidmašīna tika notriekta ar “Buk” raķeti, kas Ukrainā bija nogādāta no Krievijas.
Katastrofā gāja bojā visi 298 cilvēki lidmašīnā, lielākā daļa no tiem – Nīderlandes pilsoņi. Krievija savu saistību ar notikušo ir noliegusi.
