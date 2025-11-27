Specializētās darbnīcas “Melnezers” atzīmē pirmo pastāvēšanas gadu
Specializētās darbnīcas “Melnezers”, kas durvis vēra 2024. gada 1. novembrī, pirmajā darbības gadā kļuvušas par vietu, kur cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem apgūst prasmes, attīsta talantus un iesaistās sabiedrībā. Radošās darbnīcas, labdarības projekti un kopienas atbalsts stiprina pārliecību “katrs cilvēks – spējīgs”.
Gads, kurā pārmaiņas kļuva par ikdienu
Aizvadītais gads bijis piepildīts ar darbu, atklājumiem un sirsnīgiem mirkļiem. Klienti apguvuši jaunas prasmes, pilnveidojuši patstāvību un sadarbības spējas, kā arī guvuši lielāku pārliecību par sevi. Redzams, kā pieaug viņu drosme mēģināt ko jaunu un lepnums par paveikto. Rehabilitācijas nodaļas vadītāja O. Žurova uzsver: “Mēs ticam, ka katrā cilvēkā ir potenciāls!” Tieši šī pārliecība ir vadījusi darbnīcu komandas darbu visa gada garumā.
Katrs darbs – unikāls. Katrs cilvēks – spējīgs.
Katrs apmeklētāju radītais darbs ir vienreizējs – tajā redzams radošums, ieguldītais laiks, piepūle un lepnums par rezultātu. Šobrīd radošajās darbnīcās darbojamies vairākās jomās:
Keramika – darbs ar mālu, glazēšana, krāsns procesa izpratne.
Kokapstrāde – apdares darbi, pirogrāfija, priekšmetu izgatavošana.
Mājturība – kulinārija, galda kultūra, trauku un virtuves kopšana. Kulinārijas nodarbību rezultātā tiek sagatavota zupa Tukuma novada iedzīvotājiem (Zupas virtuve). Ikviens Tukuma novada iedzīvotājs, kam nepieciešama silta maltīte, ir aicināts uz Zupas virtuvi. Siltu zupu un maizi var saņemt pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 12:00 līdz 13:00. Zupu var paēst uz vietas vai paņemt līdzi savā trauciņā.
Lauksaimniecība – sēšana, ravēšana, augsnes kopšana; plānoti siltumnīcas darbi.
Šūšana un rokdarbi – šūšana, adīšana, tamborēšana, izšūšana.
Specializētās darbnīcas “Melnezers” sadarbībā ar “Lindström Prodem” gada laikā īstenoja arī vairākus labdarības iniciatīvu projektus, kuros atbalsts sniegts Tukuma dzīvnieku patversmei un Tukuma novada Multifunkcionālām jaunatnes iniciatīvu centram.
Veiksmīgi uzsākās radošās darbnīcās - meistarklases “Kopā spēcīgāk”, kuru mērķis ir veicināt darbnīcas apmeklētāju iekļaušanos sabiedrībā, radot vidi, kurā valda savstarpēja cieņa, sapratne un līdzdalība. Vienlaikus darbnīcas sniedz sabiedrībai iespēju redzēt, cik daudz šie cilvēki spēj dot, un uzsver, cik būtiski ir nodrošināt iekļaujošu vidi ikvienam.
Mēs vienmēr gaidām jaunus apmeklētājus!
Pastāstiet draugiem, kaimiņiem un paziņām, ka Tukuma novadā darbojas darbnīcas, kas sniedz atbalstu un iedvesmu. Kopā mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kuriem šīs iespējas patiesi nepieciešamas.
Darbnīcas lepojas ar uzticamiem sadarbības partneriem – “Lindström Prodem”, biedrību “Tavi Draugi” un Ceptuve “Kukul Elizabete”. No sirds pateicamies arī mūsu atsaucīgajiem atbalstītājiem: SIA “Rimi Latvia”, AS “Jaunpils Pienotava”, AS “Tukuma piens”, Lienei Melniecei “Late Gift”, “Jūlītes pasaule”, SIA “Silu Kudra”, Andas Feldmanes ģimenei, Ukrainas kopienai, biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, IK “Solinna”, Tukuma novada amatnieku biedrībai, nodibinājums “Fonds Kopā” un “Smaidu darbnīca”.
Jūsu atsaucība, labestība un sirsnīgais atbalsts ir bijis ļoti nozīmīgs Specializētās darbnīcu “Melnezers” ikdienā un svētku brīžos.
Rakstu sagatavoja: Tukuma novada sociālā dienesta Rehabilitācijas nodaļas vadītāja O.Žurova.