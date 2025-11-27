Sabiedrība
Šodien 11:15
Pēc nolūzuša koka novākšanas Rīgā atjaunota tramvaju kustība, tomēr pasažieriem jārēķinās ar kavējumiem
Rīgā trešdien atjaunota pilnvērtīga satiksme 1., 5., 8. un 14. maršruta tramvajiem, kas iepriekš bija ietekmēti nolūzuša koka dēļ pie pieturas “Nometņu iela”.
“Rīgas satiksme” informē, ka visi minētie maršruti atkal kursē pa savu pamata maršrutu, tomēr pasažieriem jārēķinās ar kavējumiem, jo transporta kustība normalizējas pakāpeniski.
Jau ziņots, ka trešdien Juglas virzienā pie “Nometņu ielas” pieturas nokritis koks, uz laiku apturot 8. un 14. maršruta tramvaju kustību. Notikuma vietā strādāja gan “Rīgas satiksmes” darbinieki, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, lai pēc iespējas ātrāk novāktu šķērsli un atjaunotu satiksmi.