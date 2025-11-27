Bāriņtiesu institūts ir novecojis, norāda tiesībsardze
Bāriņtiesu institūts ir novecojis un vislabāk būtu, ja lēmumi par bērnu nākotni tiktu pieņemti tiesu sistēmā, intervijā sacīja tiesībsardze Karina Palkova.
Viņa sacīja, ka Tiesībsarga birojs ļoti daudz sūdzību saņem tieši par bērnu tiesību pārkāpumiem un bāriņtiesu darbu, tādēļ bāriņtiesu darba kvalitāte nākamajā gadā būs viena no tiesībsardzes prioritātēm.
Palkova stāstīja, ka sūdzībās tiek norādīts uz to, ka bāriņtiesas nav objektīvas, nav neatkarīgas, ka lēmumi nav pamatoti, kvalitatīvi, ka neņem vērā sievietes-mātes viedokli, nepievērš uzmanību atsvešināšanas jautājumam, ka ir ietekmējamas un neiedziļinās problēmas būtībā.
"Es teiktu, ka bāriņtiesu institūts kā tāds ir novecojis. Nevienā citā Eiropas valstī bāriņtiesas, kādas tās ir pie mums, neeksistē. Visvairāk mani mulsina tas, ka lēmumus par bērna nākotni pieņem institūcija, kas ir ārpus tiesu sistēmas un kuras darbu lielā mērā nosaka pašvaldības vadības un politiķu izpratne un prioritātes," sacīja Palkova.
Viņa pauda viedokli, ka prasības bāriņtiesu darbiniekiem ir pārāk zemas un šobrīd Saeima plāno šīs prasības pazemināt vēl vairāk, proti, neieviest bāriņtiesu darbinieku sertifikācijas sistēmu un atstāt profesionālo izvērtēšanu katras pašvaldības ziņā.
Tiesībsardze uzsvēra, ka bērnu tiesību lietas vienmēr ir starpdisciplināras un prasa gan juridiskās zināšanas, gan izpratni par bērnu psiholoģiju, sociālo aizsardzību, vardarbības prevenciju un krīzes situāciju vadību.
"Ideālā gadījumā bāriņtiesas ir jāreorganizē, un lēmumus par bērnu nākotni ir jāpieņem tiesu sistēmas ietvaros, cilvēkiem ar atbilstošu izglītību, briedumu un, protams, neatkarību," uzsvēra Palkova.
Pašlaik Saeima skata grozījumus Bāriņtiesu likumā, kuros ir rosināts atteikties no bāriņtiesu Kvalifikācijas komisijas un bāriņtiesu darbinieku sertifikācijas. Tiesībsarga birojs ir iesniedzis priekšlikumus, kuros norāda, ka šobrīd pašvaldībās pastāvošais bāriņtiesu amatpersonu izvērtēšanas mehānisms neaizstāj Kvalifikācijas komisijai noteiktos mērķus un bāriņtiesu darbinieku sertifikācijas mērķi - profesionālās darbības novērtēšanu un tālākizglītības programmu satura un to apguves rezultātu novērtēšanas sistēmu. Tādēļ Tiesībsarga birojs aicina Saeimu izšķirties, kāds bāriņtiesu darbinieku profesionālās darbības izvērtēšanas mehānisms būtu atbilstošākais bērna tiesību un interešu aizsardzībai un nodrošināšanai.
Tāpat Tiesībsarga birojs aicina Bāriņtiesu likumā noteikt, ka bāriņtiesā nedrīkst strādāt personas, kuras iepriekš atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas to izpildes dēļ vai kurām atņemts audžuģimenes, specializētās audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo pienākumi nav pildīti atbilstoši bērna interesēm, kā arī iesniegti citi priekšlikumi.