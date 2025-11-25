Nepilnu piecu gadu laikā nepilngadīgie bez autovadītāja tiesībām izraisījuši 325 ceļu satiksmes negadījumus
Šogad nepilnos 11 mēnešos nepilngadīgie bez autovadītāja tiesībām izraisījuši 67 ceļu satiksmes negadījumus, kas ir par trim negadījumiem vairāk nekā pērn visa gada laikā kopā, informē Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) pārstāvji.
LTAB apkopotā statistika par laika periodu no 2021. gada liecina, ka nepilnu piecu gadu laikā nepilngadīgie bez autovadītāja tiesībām izraisījuši 325 ceļu satiksmes negadījumus.
Šī gada nepilnos 11 mēnešos nepilngadīgie bez autovadītāja tiesībām izraisījuši jau 67 ceļu satiksmes negadījumus, kas ir jau par trim vairāk nekā visa pērnā gada laikā kopā. No šogad izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem visvairāk ir izraisījuši 17 gadus veci jaunieši (29), taču pa diviem negadījumiem izraisījuši 14 un 13 gadus veci jaunieši bez vadītāja tiesībām.
"Lai arī apkopotie dati rāda, ka nepilngadīgo izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits pēdējos gados ir salīdzinoši nemainīgs, satrauc tas, ka joprojām regulāri saskaramies ar pilngadīgo autoīpašnieku bezatbildību, pieļaujot jauniešiem bez autovadītāja tiesībām lietot ģimenes vai citu auto," skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.
Kā uzsver Abāšins, vēl jo vairāk satraucoši ir tas, ka pēdējos piecos gados jaunieši, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, izraisījuši 30 ceļu satiksmes negadījumus, kas ir nepilni 10% no visiem bez tiesībām braucošo nepilngadīgo autovadītāju izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem.
No šogad izraisītajām 67 avārijām tikai vienā gadījumā jaunietis izmantojis auto koplietošanas pakalpojumus, pārējos gadījumos ceļu satiksmes negadījumi izraisīti ar vecāku vai draugu dotu transportlīdzekli.
"Šī tendence rosina pārdomas par transportlīdzekļu īpašnieku atbildību, dodot iespēju izmantot automašīnu jauniešiem bez autovadītāja tiesībām, nereti nepieņemamā tehniskā stāvoklī, ar sezonai neatbilstošām riepām un pat bez obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas," pauž Abāšins, uzsverot, ka automašīna vienmēr ir bijusi paaugstinātas bīstamības objekts, tādēļ īpašniekam ir īpaša atbildība ne vien par tās tehnisko stāvokli, bet arī iespēju pieļaut tās izmantošanu citām personām. Viņš arī piebilst, ka, ja bērniem rodas interese par auto vadīšanu, tā ir iespēja sarunām par noteikumiem un skaidrot, kāpēc drošība uz ceļa ir svarīga, tajā skaitā - kādas sekas var iestāties.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit sešām līdz simt četrpadsmit naudas soda vienībām (no 280 līdz 570 eiro). Savukārt, ja nepilngadīgais bez autovadītāja tiesībām izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, tad zaudējumus cietušajiem segs LTAB Garantijas fonds, vēlāk tos regresa kārtībā piedzenot no auto īpašnieka.
