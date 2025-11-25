Pirmo reizi aizvadīts Liepājas atklātais čempionāts šahā
Sestdien, 22. novembrī, Liepājas Valsts ģimnāzijā pirmo reizi tika aizvadīts Liepājas atklais čempionāts šahā, kurā tika noskaidroti čempioni vairākās kategorijās.
Individuālo turnīru uzvarēja Liepajas Kompleksās sporta skolas šaha nodaļas absolvents Mihils Kovaļskis, 2. un 3. vietās ierindojās Jānis Krūmiņš un Artūrs Feldmanis, abi no Kuldīgas.
Komandu vērtējumā par čempioniem kļuva Kuldīgas komanda – J. Krūmiņš, A. Feldmanis, Raivo Šteinbergs, 2. vieta komandai “Ezerkrasts” – Āris Ozoliņš, Vitālijs Daškevičs un Imants Gruduls, bronzas godalgas saņēma komanda “Starko” – Staņislavs Meļihovs, Iļja Šarakovs un Jānis Sēlis no Liepajas.
Atsevišķi notika jauniešu čempionāti. 4.sporta klašu grupā kopvērtējumā 2. vietu zēniem izcīnīja Rinalds Glužģis, meitenēm 1. vieta Elīzai Spicinai – abi no LKSS. 3. sporta klašu grupā – Savēlijs Anaņjevs un Ārons Bulavs dalīja 2./3. vietu kopvērtējumā, Roksanai Sidorovai 1. vieta jaunietēm. Ātrspēles čempionātā 1. – 3. vietu ieguvēji: Āris Ozoliņš, Vitālijs Daškevičs un Iļja Šarakovs, visi no Liepājas.”