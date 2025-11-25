Starptautiskās boksa sacensībās liepājniekiem uzvaras.
Novadu ziņas
Šodien 14:33
Liepājnieki izcīna uzvaras starptautiskās sacensībās "Saldus boxing cup 2025".
No 21. līdz 23. novembrim Saldū tika aizvadīts starptautisks boksa turnīrs "Saldus boxing cup 2025", kurā piedalījās sportisti no Latvijas, Lietuvas, Beļģijas, Gruzijas un Izraēlas.
Liepāju sacensībās godam pārstāvēja Bogdans Proņins (LKSS) un Arturs Averčenko (Olymp sports), kas sacensībās izcīnīja zelta godalgas. Bet 2. vietu izcīnīja Kristians Stankēvičs (LKSS), Hugo Liepiņš (CF-Liepāja) un Aleksejs Orlovs (CF-Liepāja). Treneris Raitis Mičulis sportistiem velta atzinīgus vārdus, norādot, ka "Liepājas komanda uzstādīja ļoti labus rezultātus".
"Esam priecīgi, ka Latvijā bija iespēja sacensties ar augsta līmeņa sportistiem no ārvalstīm, kas sniedz labu pieredzi, lai arī turpmāk starptautiskos turnīros izcīnītu nozīmīgas uzvaras,” norāda treneris.