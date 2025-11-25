Liepājā ar Ziemassvētku programma uzstāsies Mārtiņš Vilsons un Mārtiņš Egliens
Liepājā Pegaza pagalmā 6. decembrī notiks īpašs pasākums “Silti”, kur uz vienas skatuves satiksies Mārtiņš Vilsons un Mārtiņš Egliens.
Klusā ziemas vakarā, kad pasaule kļūst rāma, gaisā virmo sniega smarža un domas pavēršas uz iekšu, aicinām uz īpašu notikumu “Silti” - vienuviet tiksies divi Mārtiņi: Mārtiņš Vilsons un Mārtiņš Egliens. Radošs tandēms ar stāstiem, dzeju, mūziku aicinās atvērt sirdis Ziemassvētku gaismai, ļaujoties pārdomām, klusumam, kopābūšanas sajūtai.
Sekos mierpilns, dziļi personisks vakars: skanēs dažādu autoru darbi, kas izvēlēti ar rūpību un cieņu pret tradīciju un laikmetu. Tie skar dvēseles stīgas, ved cauri sajūtu ceļam līdz Ziemassvētku būtībai — gaismai, cerībai, pateicībai — un piešķir vakaram iekšēju ritējumu. Pie klavierēm – komponists un izpildītājs Mārtiņš Egliens, kura klātbūtne un interpretācija ienes siltu, tembrā bagātu skanējumu.
Pasākuma sākums plkst. 17:00, viesistabas durvis vērsim plkst. 16:00, lai var mierīgi ierasties, atrast vietu, sasveicināties. Programma norisināsies divās daļās ar starpbrīdi; kopējais ilgums – aptuveni 2 stundas, dodot laiku elpai un sarunām. Dāvājiet sev, saviem mīļajiem mierpilnu, siltu, Adventes iedvesmotu laiku Pegaza pagalmā — vietā, kur klusums satiekas ar gaismu un mūziku.