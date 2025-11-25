Negadījums noticis pie veikala “Maxima” pagalma puses autostāvvietā.
112
Šodien 12:10
Sieviete ar "Volvo" uzbrauc vīrietim un abi kopā pamet notikuma vietu - viņus meklē policija
24. novembrī ap pulksten 12.20 Ventspilī, Aleksandra ielā 16, pie veikala “Maxima” pagalma puses autostāvvietā netālu no frizētavas Ģertrūdes ielas pusē notika ceļu satiksmes negadījums.
Sieviete, atpakaļgaitā vadot automašīnu “Volvo XC90”, uzbrauca gājējam – vīrietim, kurš guva miesas bojājumus. Pēc negadījuma sieviete ar automašīnu “Volvo XC90” kopā ar cietušo aizbrauca prom no negadījuma vietas. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.
Valsts policijas rīcībā ir informācija, ka negadījumu redzēja vairāki iedzīvotāji, tāpēc aicinām atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai videoierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 63604717 vai 112.