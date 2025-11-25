No Ziemeļkorejas slepus izvests viedtālrunis sniedz šokējošu ieskatu, kā valsts iedzīvotājus notur "paklausīgus"
No Ziemeļkorejas slepus izvests viedtālrunis sniedz ieskatu savdabīgajā totalitārās kontroles un galējas cenzūras pasaulē, kuru šī noslēgtā valsts izmanto, lai noturētu savus iedzīvotājus paklausīgus.
Joprojām pāri robežai slepus nonāk USB zibatmiņas un viedtālruņu kartes, kurās iepriekš ielādētas Dienvidkorejas drāmas, taču Kimam Čenunam tas nav pa prātam.
2023. gadā viņa valdība paranoju pacēla jaunā līmenī, kriminalizējot Dienvidkorejas frāzes un pat akcentu. Pietiek vien runāt kā kaimiņvalsts iedzīvotājam, lai nonāktu cietumā vai pat piedzīvotu ko vēl sliktāku.
Valsts orveliskā kontrole neaprobežojas tikai ar ielām vai sarunām. Tai izdevies to iespiest pat cilvēku kabatās esošajos viedtālruņos. BBC pārbaudīts un slepus izvests Ziemeļkorejas viedtālrunis atklāja, ka tas būtībā ir digitāls dežurants, kura uzticība režīmam ir "ieprogrammēta" jau pašos pamatos.
Ieraksti "oppa" (mīļvārdiņš Dienvidkorejā), un telefons to automātiski labo uz "biedrs". Autokorekcijas vārdnīcu nevar vienkārši izdzēst, lai no tā visa atbrīvotos. Automātiska, reāllaikā cilvēka ievadītā teksta cenzēšana ir pastāvīga sistēmas daļa.
Un tas kļūst vēl uzmācīgāk. Telefons ik pēc piecām minūtēm uzņem ekrānšāviņu un nosūta to varasiestādēm. Šie faili ir paslēpti no lietotāja, kas nozīmē, ka tavs tālrunis burtiski spiegot tevi un sūta "pierādījumus" Lielajam Brālim, pat neļaujot tev uz tiem paskatīties.
Pēc Ziemeļkorejas tehnoloģiju analītiķa Martina Viljamsa teiktā, valsts izmanto viedtālruņus kā indoktrinācijas rīkus - mazas, rokās turamas lojalitātes pārbaudes, kas vienlaikus darbojas kā novērošanas ierīces. Un satraucoši ir tas, ka tas arī strādā. Ziemeļkoreja sāk uzvarēt savu iekšējo informācijas karu nevis pilnībā bloķējot ārvalstu saturu, bet liekot cilvēkiem pārāk baidīties, lai ar to vispār saistītos.
24 gadus vecā Kanga Gjuri 2023. gada nogalē aizbēga no Ziemeļkorejas. Viņa uzauga, domājot, ka ikviena cita valsts uz Zemes uzrauga savu pilsoņu katru soli un nosmacē viņu runas brīvību. Tikai caur slepus ienestu mediju saturu viņa saprata, ka ir tieši otrādi. "Es domāju, ka arī citās valstīs cilvēki dzīvo zem šādas kontroles,” viņa sacīja BBC. "Bet tad es sapratu, ka tas notiek tikai Ziemeļkorejā."