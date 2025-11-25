Smiltenes novadā jau pieņemts lēmums atrasties uz ledus. Tomēr ir viens izņēmums
Smiltenes novada pašvaldība jau pasteigusies ieviest aizliegumu atrasties uz publisko ūdenstilpju ledus, lai pasargātu iedzīvotājus no bīstamiem un nepastāvīgiem ledus apstākļiem; izņēmums paredzēts tikai zemledus makšķerniekiem ar noteiktiem drošības līdzekļiem. Pašvaldības policija uzraudzīs aizlieguma ievērošanu.
Lai arī daudzviet Latvijā vēl jāgaida uz ledus izveidoāanos uz upēm un ezeriem, Ziemeļvidzemē tā jau ir aktualitāte. Smiltenes novada pašvaldība jau pieņēmusi lēmumu: "Ņemot vērā nepastāvīgos laikapstākļus, iespējami nevienmērīgas un nepietiekami izturīgas ledus kārtas veidošanos, kā arī cilvēku pulcēšanās intensitāti un iespējamo apdraudējumu dzīvībai un veselībai, Smiltenes novada administratīvajā teritorijā noteikts aizliegums atrasties uz publisko ūdenstilpju ledus. Lēmums pieņemts ar mērķi pasargāt iedzīvotājus no potenciāliem negadījumiem un riskiem viņu drošībai."
Aizliegums attiecināms uz sekojošu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus:
* Apes pilsētā uz Vaidavas upes pie hokeja laukuma un Druvas dīķa;
* Bilskas pagastā uz Bilskas ezera un Mēru ūdenskrātuvēm;
* Blomes pagastā uz Blomes dzirnavezera, Asuāna ezera, Steģu gravas ūdenskrātuves;
* Brantu pagastā uz Brantu ezera un Strantes ezera;
* Drustu pagastā uz Krogus, Seisuma, Dūķu, Brengūža un Draudzesskolas ezera un uz Skolas dīķa;
* Gaujienas pagastā uz Anniņu dīķa, Zvārtavas ezera un Gaujas upes Gaujienas ciema teritorijā;
* Grundzāles pagastā uz Palsas upes Grundzāles ciema teritorijā;
* Palsmanes pagastā uz Palsas un Rauzas upes Palsmanes ciema teritorijā, Kļavaisas uzstādinājuma;
* Raunas pagastā uz Skolas, Lauktehnikas, Galdniecības, Dzirnavu dīķa un Lubūža ezera;
* Smiltenes pagastā uz Krusta dīķa;
* Smiltenes pilsētā uz Tepera ezera, Vidusezera, Tiltleju ezera;
* Trapenes pagastā uz Vidusdīķa, Pasta un Peldu dīķa;
* Variņu pagastā uz Palsas upes uzstādinājuma.
Aizliegums ir spēkā, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma15. panta astoto daļu un Smiltenes novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 436.
Aizliegums atrasties uz ledus nav attiecināms uz zemledus makšķerniekiem, kuri aprīkoti ar sekojošiem drošības līdzekļiem: * sertificētu drošības kombinezonu, paredzētu zemledus makšķerēšanai; * apavu radzēm; * glābšanas pīķiem (nagiem, radzēm, u.c.); * vergu (ledus biezuma un izturības noteikšanai); * glābšanas auklu (virvi, līni).
Smiltenes novada pašvaldības policija veiks pārbaudes, lai nodrošinātu aizlieguma ievērošanu, informē Smiltenes novada dome.